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摩爾多瓦親俄組織發起示威　抗議生活成本過高

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  • 2023年02月20日
摩爾多瓦親俄組織發起示威　抗議生活成本過高

【有線新聞】摩爾多瓦有親俄組織發起示威，抗議生活成本過高。

數千個示威者響應親俄政黨支持的組織號召，於首都基希訥烏遊行，抗議通脹率飆升和能源危機下，生活成本難以負擔，要求政府代民眾全額支付暖氣費。部分人甚至要求總統桑杜下台，附近同時有支持政府的民眾聚集。
桑杜早前聲稱，俄羅斯企圖推翻摩爾多瓦政府，計劃在當地發動暴力示威和安排接受過軍事訓練的人入境，俄羅斯否認指控。
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