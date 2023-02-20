i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
摩爾多瓦親俄組織發起示威 抗議生活成本過高
i-Cable
2023年02月20日
【有線新聞】摩爾多瓦有親俄組織發起示威，抗議生活成本過高。
數千個示威者響應親俄政黨支持的組織號召，於首都基希訥烏遊行，抗議通脹率飆升和能源危機下，生活成本難以負擔，要求政府代民眾全額支付暖氣費。部分人甚至要求總統桑杜下台，附近同時有支持政府的民眾聚集。
桑杜早前聲稱，俄羅斯企圖推翻摩爾多瓦政府，計劃在當地發動暴力示威和安排接受過軍事訓練的人入境，俄羅斯否認指控。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
兩成公務員未能五天工作 政府 ：不少屬執法、外勤人員 有議員倡訂立目標
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
台灣自由行必知9條Q&A 港人入境要針卡、PCR？需要戴口罩？珍珠奶茶膠杯拜拜？
旅遊
生活
有線生活
2023年02月14日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜港男搭的士疑扮無錢走數 用銀行卡抵押遭拒 司機：值咩錢？
生活
有線生活
2023年02月17日
地震先兆？ 日本九州逾百河豚屍體沖上岸 研究員稱史無前例 推測大量死亡可能原因
即時新聞
新聞資訊
2023年02月16日
一線搜查｜綠的司機疑揀客 拒載旅客港珠澳橋去機場 遭同行鬧爆影片瘋傳：唔開就走！
生活
有線生活
2023年02月16日
世冠盃大改革 2025年擴至32隊、改4年一度
體育
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月15日
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日