財政預算案2023｜陳茂波：北都區擬留地予進駐機構自行建設　指樓市已回穩無懼流標

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，考慮預留部分北部都會區用地讓進駐的機構自行建設，不打算複製科學園的營運模式。又指樓市回調已漸趨穩定，相信未來有足夠單位供應市場。

北部都會區佔香港面積大約三分一，新一份財政預算案提出政府正籌備成立北部都會區統籌辦事處推展發展事宜，財政司司長陳茂波說會考慮預留部分用地讓進駐的機構自行規劃建設，「譬如一些創科的地方，是否需要像科學園般自己完成建設再租給創科公司，這個做法有時未必最理想和聰明，一來自己要投資很多資金進去，二來未必適合他們使用。我們在招商引資時，一些好的、大的企業，對我們有幫助的，劃出一幅用地讓他們去建設，這也是可以考慮的，所以北部都會區的彈性很大、方法很多。」

預算案又明確表示，新財政年度「辣招」將繼續維持，而近期多幅住宅地相繼流標，陳茂波指不會影響政府的研判。「投標的人怎麼考慮是一回事，最重要是我們怎樣研判房地產市場，我們覺得房地產市場之前的調整都是有秩序的調整，現在已比較平穩。以前我出任發展局局長時也處理過不同的流標項目，我們再招標同樣能順利賣出。」

他指相信未來建屋量可以超過長遠房屋策略的目標，現時未必有需要重推一手樓空置稅，但可以在賣地時加入限制，確保單位持續供應市場。