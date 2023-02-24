郭毅可專訪｜讚揚科大創校30年成就驕人　鼓勵學生回內地發展

【有線新聞】科大首席副校長郭毅可就任近三個月，他接受《香港國際財經台》訪問時，讚揚科大創校三十年成就驕人，鼓勵學生善用背靠內地的優勢，回內地發展。

郭毅可：「這所大學（科大）30年來成就驕人，培育了9間獨角獸企業、5間上市公司、11間企業（市值）超過10億元，這成就甚至超越了倫敦帝國學院。這所全球十強大學，我認為如果你看這些成就，有一項我認為很突出的是香港這裏可以是創新科技的來源，再輻射到內地發展。」