Facebook放寬「禁言」規則　七次輕微違規才被封鎖　承諾解釋刪帖原因

【有線新聞】Facebook放寬「禁言」（Jail）規則，允許用戶最多七次較不嚴重的違規，並承諾在暫停或禁止用戶前，解釋帖子被刪除的原因。

Facebook母公司Meta宣布，會向因違規而被刪除帖子的用戶提供更多解釋，在對用戶進行更嚴厲的處罰之前，新政策將允許最多七次較不嚴重的違規。Facebook內容政策副總裁莫妮卡比克特（Monika Bickert）表示，分析發現近80%用戶在被禁言後的60日內，都不會再次違反相關政策，意味大多數人對警告和解釋反應良好。比克特指，系統將阻止相對無辜的帖子被立即禁言30日的禁令，因為對許多用戶不公平。

販賣人口宣傳自殺內容屬嚴重違規 將封鎖涉事帳戶

雖然新政策的大部分內容將影響意外違反規則的用戶，但卻涵蓋了如何處理嚴重違規行為，包括發表恐怖主義、剝削兒童、販賣人口、自殺宣傳、性剝削、銷售非醫療藥物或宣傳危險個人和組織等內容的帖子，仍然會暫停及封鎖帳戶。

新政策下，Facebook現時將多次向用戶解釋帖子被刪除的原因，然後再實施更嚴厲的處罰，例如暫停他們的發帖能力，目的是防止用重複犯同樣的錯誤。在以前的系統，一個簡單的錯誤可能會讓他們的帳戶被停用，幾乎沒有任何解釋。