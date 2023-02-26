全國兩會｜工聯會倡港納國家器官分配共享　建議港府大灣區購單位作公屋

【有線新聞】全國人大及政協會議下月初在北京召開，工聯會的人大代表及政協委員將提出17項建議及提案。

建議包括允許香港政府在部分大灣區城市購入單位作香港公屋，工聯會說香港缺少土地供應、建屋成本高，建議有助紓緩房屋短缺，加強大灣區融合，又建議將本港納入國家人體器官分配與共享系統，以及設立廣東省民生事務一站通，便利港人在內地辦理不同手續。