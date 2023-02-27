指香港較新加坡遲拓展中東市場　丘應樺：港背靠祖國優勢獨特

【有線新聞】行政長官李家超早前率團訪問中東。商務及經濟發展局局長丘應樺指，在開拓發展中東市場上，香港比新加坡遲，但仍有優勢。

丘應樺：「好似一個田徑運動比賽，起跑落後不一定追不上，不一定是贏在起跑線。當然新加坡有自己本身的優勢，但我們不可以太過小看自己，香港的優勢、金融中心地位是很優勝，加上我們背靠祖國、一個強大的經濟動力，這是其他地方未必一定有，所以我們一定要好好利用，背靠祖國聯通世界。」