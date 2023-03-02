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美國批准對台出售F-16彈藥及裝備
i-Cable
2023年03月02日
【有線新聞】美國國務院批准，向台灣出售用於F-16戰機的導彈等武器裝備，總值逾6億美元，北京表示堅決反對。
軍售計劃包括200枚空對空導彈、100枚高速反輻射導彈、訓練彈藥、發射器、技術支援服務等，承包商包括被北京當局制裁的雷神及洛歇馬丁。美國國防部聲明指，軍售強化台灣防空系統與美國協調能力及區域安全，有助台方軍事現代化，保持可靠防禦能力，維持地區政治穩定和經濟發展，符合美國國家、經濟和安全利益，強調今次售武不會改變區域軍事平衡。
在北京，外交部敦促美方停止對台售武和軍事聯繫，當局將採取有力措施，捍衛自身主權和安全利益。
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