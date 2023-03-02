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泰國狡猾毒販拘留期間逃脫　連環整容變韓風型男　終不敵警員法眼落網

  • News Editor
  • 2023年03月02日
泰國狡猾毒販拘留期間逃脫　連環整容變韓風型男　終不敵警員法眼落網

【有線新聞】泰國一名逃亡近三個月的毒販日前落網，案件引起社會關注，因為這名毒販竟然多次「變臉」，至少三度整容由「微胖大叔」變成韓風型男。雖然當地傳媒形容如同荷里活電影《奪面雙雄》（Face/Off）「換面」情節般戲劇性，但依然逃不過警員法眼，而毒販事後供稱如此改頭換面，是因為厭倦了泰國的生活，甚至起了個韓文名，準備逃往南韓展開新生活。

因毆打被拘後聯同他人逃脫　隨即大整容

據泰國傳媒報道，這名25歲毒販本名為Saharat Sawangjaeng，他透過暗網用比特幣買來毒品，然後將毒品交易給曼谷的客戶。據泰國警方補充，有關毒品是從歐洲進口搖頭丸，而毒販本人正是曼谷搖頭丸流行的主要渠道。

自去年12月以來，警方一直試圖追踪Saharat，通過梳理市內搖頭丸流向，曾經逮捕過他3次。據警方公布的照片可見，Saharat每次落網時長相都稍有不同。據報Saharat對上一次因毆打罪被拘留後，與他人一起設法逃脫，隨即接受完整的整容手術，警方描述形容他是個「英俊的韓國男人」。

取韓文名冀出走南韓　原來卻不懂韓文

已化名為「Seong Jimin」的Saharat上周在曼谷一處公寓內被捕。在解釋自己戲劇性轉變時，Saharat告訴警察自已打算前往南韓，「我想開始新的生活，（因為）我厭倦了泰國」。不過，據當地傳媒報道，Saharat不懂得韓文。

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