湖北退休教師「二創」畢業生雕塑　放抖音流量破百萬　堅稱動一刀也是新作品

【有線新聞】湖北美術學院一名畢業生近日在網絡揭發遭恩師侵權，將其10年前完成的女性雕塑作品近乎完全複製，並將製作過程放上抖音「走紅」。涉事退休教師事後自言當年有給予意見，其作品胸部、腹部線條與學生的都不一樣，「哪怕只動了一刀也是新作品」。事件引發熱議，該畢業生準備提告。

原作獲佳績 涉事教師曾明言喜愛

據報道，事主陳亮2010年就讀湖北美術學院大五，當年9月完成涉事的女性雕塑作業，其大一指導老師黃勇當時經常來看他做作業，曾經表明對該作品的喜愛。作品最終拿到好成績，更被學校選為優秀留校作品。

陳亮其後複製了2尊雕塑，分別送給學校及黃勇。畢業一年後，系上老師卻突然聯繫他，得知作品被黃勇掛名放在校內作品展，幸該系上老師提出質疑，最後作品被撤下。黃勇2020年故技重施投稿校慶藝術作品集出版徵稿，不過同樣被其他人提出異議，最後沒有刊出。

辯指有給出建議 應視為共同創作

陳亮見事件僅發生在學校範圍，未予追究，但黃勇於退休「不受監管」的情況下，竟在抖音拍攝其「代表作」製作過程，流量累計突破百萬。陳亮聯繫黃勇未果，便在網絡公開事件，並附上當年自己創作過程照片、雕塑原稿等，並質疑黃勇拿他的作品牟利。

黃勇本月1日回應傳媒時，聲言陳亮當年多次向他「求教」，並有採納他的建議，因此作品水準才得以遠超其他同學，故認為作品是「共同創作」，又辯指因為覺得作品不足以代表他的水準，「所以才沒署名」。而他放上網的作品是在原稿的基礎上做的二次創作，與陳亮作品的胸部、腹部線條都不一樣，「哪怕只動了一刀也是新作品，跟他的作品不是一件」，否認指控。陳亮難以認同這番說法，已準備提告。