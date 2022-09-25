早上起床5大健康禁忌　立即小便原來一直做錯　賴床不起好易頭痛

早晨起床的一些小習慣看似正常不過，但原來一危損害我們健康，例如起床後立即小便會引致低血壓，又例如賴床不起會易引發頭痛、背痛。《有線生活》整合了權威研究及專家意見，總結出以下5大起床禁忌，大家以後就別再犯了，長久下去引發各種疾病，輕則頭痛，重則胃潰陽。

賴床久久不起，原來容易引發頭痛、背痛。《海岸村恰恰恰》劇照

起床禁忌1. 賴床不起

喜歡賴床的人，通常都有一個特徵，就是他們都愛在床上玩手機、追劇。2004年的醫學論文〈Joint, Bone, and Spine〉指出，賴床太久的人容易引起頭痛、背痛及腰酸。美國史丹福大學睡眠專家Dr. Rafael Pelayo亦指，如果鬧鐘響起後繼續賴在床上，身體會以為還未起床，重新變回睡眠狀態，頭腦會變得混沌。加上經過一整晚，食物已被消耗得七七八八，如果此時不起床吃早餐的話，長久下去易引發腸胃病。

起床禁忌2. 不食早餐

《美國心臟病學院雜誌》2019年的研究，找來6550位年齡範圍在40歲到75歲人士，紀錄他們吃早餐習慣。研究發現從不吃早餐的人，比天天吃早餐的人死於心血管疾病風險高87%，因其他病致死風險也高出19%。至於很少吃早餐的人，罹患心臟病機率也較常人高出59%，中風機率更是多出3倍。

起床不吃早餐的人，死於心血管病風險比常人高87%。《那年，我們的夏天》劇照

起床禁忌3. 起床立即小便

中國中醫科學院研究生院教授楊力指出，人體在睡眠時代謝水平會降低，不但心跳減慢，血壓下降，各項身體機能都會減慢，如果起床後第一時間落地去洗手間，可致低血壓、大腦短暫時性供血不足，以及排尿性暈厥。尤其是冬天清晨，如長者急醒後立即去洗手間，易誘發心血管疾病。因此再急都好，起床後最好坐在床邊幾分鐘，才慢慢走去洗手間。

起床後立即小便，可致低血壓。（unsplash）

起床禁忌4. 做劇烈運動

南方醫科大學南方醫院中醫科主任醫師周迎春指出，起床後立即做劇烈運動，會刺激交感神經，使其過度興奮，而且有機會打亂自主神經節律，讓人一整天都變得焦慮緊張。她建議，打工仔盡量早一晚準備好翌日要穿的衣服，以及要帶的東西，上班前亦不建議快走或跑。

起床後做劇烈運動，或會打亂自主神經節律。《舉重妖精金福珠》劇照

起床禁忌5. 不拉開窗簾

周迎春指出，要迅速地從睡眠狀態中清醒，最好辦法是拉開窗簾讓陽光照入室內，這時人體便會停止分泌令人感到疲累的黑激素。因此，起床後順手打開窗簾，站在窗邊呼吸幾口新鮮空氣，為大腦提供足夠氧份，是每天醒神工作的關鍵。

（全文完）