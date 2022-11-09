微波爐叮食物　食得多會致癌？化學博士K Kwong拆解2大致癌真相｜4類食品千萬別加熱

大家有沒有聽過，常用微波爐加熱食物，會吸收輻射導致生癌？香港大學化學系博士鄺士山（Dr.K Kwong）早前曾分享指，微波爐所發出的電波屬於非電離輻射，對身體的影響比被陽光灼傷更弱，並不會致癌。他提到使用微波爐真正致癌的其實是另外2大風險，並拆解一直以來大家對微波爐的誤解，即看下文了解。

常用微波爐加熱食物，會吸收輻射導致生癌？（istock圖片）

輻射分為非電離輻射和電離輻射

有「港大化學博士」之稱的K Kwong曾在其Facebook專頁提到，輻射主要分為兩種，非電離輻射和電離輻射。手機、LED燈、微波爐等發出的電波都屬於非電離輻射，實際上對我們細胞產生不到太大影響，或導致癌症。而電離輻射例如X光、氡氣等，穿透性較高，會將身體內有益的分子分解，令體內DNA受損，甚至致癌。

電離輻射例如X光穿透性較高，會將身體內有益的分子分解，令體內DNA受損。（Unplash圖片）

K Kwong：微波輻射難以外洩 對人體基本無害

「不要吃微波產品，因微波輻射會射到食物並儲存起來。」K Kwong說這絕對是個謬誤！他解釋，微波爐是利用轉動功能，產生微波去震動食物內的水分，從而翻熱食物。K Kwong表示自己常在微波爐面前望住它運作，他說微波爐運作時，微波輻射其實難以穿過機身外洩，對人體基本無害。

微波爐是利用轉動功能，產生微波去震動食物內的水分，從而翻熱食物。（Unplash圖片）

火牛越大 輻射越高

K Kwong表示，火牛才是電器輻射的真正源頭！火數越大的火牛，發出的輻射越高。他又舉例，若以800w的微波爐為例，煮熟一隻成年人頭般大小的雞，起碼需要1小時，因此短暫加熱所產生的微波爐輻射，極其量只會輕輕灼傷皮膚，比被陽光灼傷更弱。所以即使有少許輻射漏出，亦毋需過分擔心，反而應留意微波爐的火牛強度。

短暫加熱所產生的微波爐輻射，極其量只會灼傷皮膚，比陽光灼傷更弱。（Unplash圖片）

食物温度越高 有毒致癌物質越多

而另一個應該留意的風險，就是食物翻熱過程中產生的致癌物。K Kwong提到，當食物温度越高，食物香味越快出現，而有毒物質包括「丙烯酰胺」（致癌） 和「多環芳香烴 」(PAH) （部份致癌）亦會越多。由於食物的水份不足／油份過多，均會在加熱過程中輕易燒焦，產生致癌物，因此在使用微波爐前，應先確認食物有足夠水份，及留意加意溫度會否過高。

在使用微波爐前，應先確認食物有足夠水份，及留意加意溫度會否過高。（Unplash圖片）

4類食物不應放入微波爐

除了輻射，大家亦應小心注意放入微波爐的食物或餐具，避免造成爆炸意外。以下整理了4類不應放入微波爐的食物：

【1】有皮食物：例如葡萄等有皮水果

完整的帶皮水果若經微波，可能造成內部水份汽化，導致破裂爆汁，不僅可能噴得到處都是，也可能讓人受傷。如果真的需要微波，請記得切片。

【2】有殼食物：例如有殼的雞蛋／一整顆煮好的蛋

由於蛋殼不透氣，如果將連殻雞蛋放入微波爐的話，蛋裡的水會變成蒸氣，在壓力提高的情況下，蛋殼會膨脹繼而爆炸。如果真的要用微波爐叮蛋，就一定要先剝掉或敲碎蛋殼，而且要刺戳蛋黃及蛋白數下。

例如葡萄等有皮水果不應放入微波爐。（Unplash圖片）

【3】密封食物：例如未拆封的食物／保鮮膜等

使用封閉容器加熱，會令熱量不易散發，當容器壓力過高時，就會引起爆破。而食物包上保鮮紙，可令食物受熱更平均，但要與保鮮紙預留至少一吋空間，因為食物加熱後可達極高溫，令保鮮紙溶化。

【4】金屬容器：例如鐵飯盒／金屬容器和餐具

鐵、鋁、不鏽鋼、搪瓷等器皿在加熱時會產生火花，並反射微波，導致爐體損傷，因此不應使用金屬容器盛載食物。

（全文完）