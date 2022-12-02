天氣凍起床千萬別立即出被窩　醫生警告易心肌梗塞、腦中風　想保命必做一個動作

本港近日氣溫急降，早晚溫差大，一不小心便容易生病，尤其是三高、患心血管疾病及長者，特別容易誘發急性心血管疾病，例如心肌梗塞、腦中風等。有醫生分享天氣寒冷時必須要注意的8大重點，提到起床後應做3個步驟，以預防腦部及心臟血管意外發生，大家不妨參考一下。

近日氣溫急降，早晚溫差大，一不小心便容易生病。（freepik）

冬天易誘發中風、心肌梗塞

台灣北投健康管理醫院錢政平副院長在其醫院網站指出，心肌梗塞及腦中風雖然一年四季都有機會發生。不過踏入秋冬之際時，因氣溫的變化容易造成心血管收縮，引起血壓不穩，因此會更容易出現腦血管破裂，誘發中風、心絞痛、心肌梗塞等疾病，所以適逢寒冷冬季，都要特別小心，尤其是「三高」人士（高血壓、高血脂、高血糖）、患心血管疾病及長者。

踏入秋冬，容易誘發中風、心絞痛、心肌梗塞等疾病。（freepik）

8大保暖貼士

有見及此，面對氣溫下降，必須要做好保暖措施，同時要多加留意身體狀況及健康。長庚醫院毒物實驗室團隊在已故毒物科權威林杰樑醫生的Facebook發文，分享天氣寒冷時必須要注意的8大重點，當中包括起床後應做3大步驟，以預防腦部及心臟血管意外發生。

面對氣溫下降，必須要做好保暖措施，同時要多加留意身體狀況及健康。（freepik）

1. 起床3步曲

天氣寒冷，半夜或早上醒來，不要立即下床，首先應先在被窩動動手腳，然後才慢慢起來，再穿上衣物保暖。另外在早上起床後喝一杯溫熱水，這讓有助預防腦部及心臟血管意外發生。

天氣寒冷，半夜或早上醒來，不要立即下床，應先在被窩動動手腳。（freepik）

2. 早上運動注意保暖

由於早上溫度相對較低，最好避免一大早外出，如果習慣在早上時運動，要特別注意保暖。

3. 保暖5寶要齊備

保暖工夫要做好，尤其是末梢肢體的保暖十分重要，記得要準備好保暖物品，包括：帽子、口罩、手套、襪子及圍巾，如果鞋襪濕了，亦要盡快更換。

要準備好保暖物品，包括：帽子、口罩、手套、襪子及圍巾。（freepik）

4. 控制血壓

天氣冷，食量可能會增加，不過要注意飲食，盡量少油、少鹽、少糖，以及避免大吃大喝，以利控制血壓。

5. 酒精會加速熱能流失

很多人覺得天氣冷，喝酒或用酒做料理，有保暖的作用。但其實喝酒或吃全酒料理時，血管雖然會擴張，當刻會感到暖和，不過酒後便會加速熱能流失，所以這些時候更應保暖。

很多人覺得天氣冷，喝酒或用酒做料理，有保暖的作用。（freepik）

6. 準時服藥

慢性疾病患者、心臟血管疾病患者和高血壓患者，必須按時服用藥物，同時亦要留意情緒，避免有過大起伏。

7. 暖包不要直接接觸皮膚

很多人都出盡法寶保暖，包括使用電暖爐、電毯和暖包等。不過要注意安全，例如暖包不應直接接觸皮膚或放在棉被中、電毯睡前使用並控制在攝氏40度以下等。

8. 浸溫泉要留意時間、溫度

冬天是浸溫泉的最佳時機，不過要注意溫度不宜過高，亦不要浸泡太久，並且保持通風。另外，在酒後、飯後1小時內都不應浸溫泉。

（全文完）