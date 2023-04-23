福岡瑪莉諾亞城Outlet攻略｜BEAMS等16大港人必買品牌50%OFF起＋必玩摩天輪｜附交通方法

福岡outlet｜去福岡旅行，當然不少得行Outlet血拼！瑪莉諾亞城是九州最大型的Outlet，匯集170家各大際及日本品牌，從時尚服裝到運動用品及室內裝飾等各種類型的店鋪都應有盡有。《有線生活》為大家整理了瑪莉諾亞城必逛品牌和交通攻略，準備出發到福岡的朋友，千萬不要錯過！
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福岡瑪莉諾亞城｜九州最大outlet
瑪麗諾亞城於2000年開幕，是九州最大型的OUTLET，年中無休，匯集了時裝、運動服飾、家品、室內用品等不同類型的店舖，總共約有170間。每年都有定期的SALE大減價，大家可以在這裡用到較低的價錢買到自己喜歡的品牌。
瑪麗諾亞分為 OUTLET 與 MARINA SIDE 二個園區。OUTLET 園區分成三部份，精品、流行服飾、手袋、配件大多集中在這裡。MARINA SIDE 以大大的摩天輪為地標，戶外、親子用品、生活雜貨、美食區、停車場，都在摩天輪這邊。如果時間充欲，可以上摩天輪一覽博多灣美景。
SkyWheel
地址：Marina side 2F
開放時間：10:00-21:00
費用：小學以下：免費 ／ 小學：200日幣 ／ 成人：500日幣
貢多拉船／次（最多限4名成人）：1000日幣
福岡瑪莉諾亞城｜16大必買品牌
瑪麗諾亞城匯集多個品牌店舖，當中有不少人氣品牌深受港人喜愛。以下為大家推薦16大港人必逛必買品牌，來到Marinoa City，千萬不要錯過！
日本品牌方面有：
- BEAMS
- OLIVE des OLIVE
- earth music&ecology
- URBAN RESEARCH
- WEGO
外國名牌方面：
- COACH
- MICHAEL KORS
- TOMMY HILFIGER
- GAP
戶外用品及運動品牌如：
- adidas
- AIGLE
- Columbia
- mont-bell
- ABC-MART
家品廚具品牌：
- Francfranc
- Le Creuse
折扣優惠大 CP值超高
Outlet裏面，店舖折扣優惠相當大！大家一定能在這找到性價比超高的心儀戰利品！
福岡瑪莉諾亞城｜美食廣場
瑪莉諾亞城設有美食廣場，匯集各國美食，包括日本料理、西餐、快餐等，各式麵食、井飯、甜點及咖啡都應有盡有，選擇繁多，方便大家選擇。
福岡瑪莉諾亞城｜交通方式
可在博多站、天神高速轉運站搭乘：
博多站：
- 搭乘巴士：303線、303特快線(國定假日行駛)
- 單程票價：430日圓
- 終點站：福岡瑪麗諾亞城
天神高速轉運站：
- 搭乘地點：天神高速轉運站前1A乘車站
- 搭乘巴士：303線、303特快線(國定假日行駛)
- 單程票價：430日圓
- 終點站：福岡瑪麗諾亞城
福岡瑪莉諾亞城（Marinoa City FUKUOKA Outlet）
地址：福岡県福岡市西区小戸2-12-30
營業時間：10:00～20:00（部分店鋪除外）
中文官網：http://www.marinoacity.com/chinese-tra/
（全文完）