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福岡瑪莉諾亞城Outlet攻略｜BEAMS等16大港人必買品牌50%OFF起＋必玩摩天輪｜附交通方法

  • Kathy Lo
  • 2023年04月23日
福岡瑪莉諾亞城Outlet攻略｜BEAMS等16大港人必買品牌50%OFF起＋必玩摩天輪｜附交通方法

福岡outlet｜去福岡旅行，當然不少得行Outlet血拼！瑪莉諾亞城是九州最大型的Outlet，匯集170家各大際及日本品牌，從時尚服裝到運動用品及室內裝飾等各種類型的店鋪都應有盡有。《有線生活》為大家整理了瑪莉諾亞城必逛品牌和交通攻略，準備出發到福岡的朋友，千萬不要錯過！

福岡瑪莉諾亞城Outlet攻略｜BEAMS等16大港人必買品牌50%OFF起＋必玩摩天輪｜附交通方法

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福岡瑪莉諾亞城｜九州最大outlet

瑪麗諾亞城於2000年開幕，是九州最大型的OUTLET，年中無休，匯集了時裝、運動服飾、家品、室內用品等不同類型的店舖，總共約有170間。每年都有定期的SALE大減價，大家可以在這裡用到較低的價錢買到自己喜歡的品牌。

瑪麗諾亞分為 OUTLET 與 MARINA SIDE 二個園區。OUTLET 園區分成三部份，精品、流行服飾、手袋、配件大多集中在這裡。MARINA SIDE 以大大的摩天輪為地標，戶外、親子用品、生活雜貨、美食區、停車場，都在摩天輪這邊。如果時間充欲，可以上摩天輪一覽博多灣美景。

福岡瑪莉諾亞城Outlet攻略｜BEAMS等16大港人必買品牌50%OFF起＋必玩摩天輪｜附交通方法
SkyWheel（Marinoa官網）

SkyWheel

地址：Marina side 2F

開放時間：10:00-21:00

費用：小學以下：免費 ／ 小學：200日幣 ／ 成人：500日幣

貢多拉船／次（最多限4名成人）：1000日幣

福岡瑪莉諾亞城｜16大必買品牌

瑪麗諾亞城匯集多個品牌店舖，當中有不少人氣品牌深受港人喜愛。以下為大家推薦16大港人必逛必買品牌，來到Marinoa City，千萬不要錯過！

日本品牌方面有：

  1. BEAMS
  2. OLIVE des OLIVE
  3. earth music&ecology
  4. URBAN RESEARCH
  5. WEGO

外國名牌方面：

  1. COACH
  2. MICHAEL KORS
  3. TOMMY HILFIGER
  4. GAP

戶外用品及運動品牌如：

  1. adidas
  2. AIGLE
  3. Columbia
  4. mont-bell
  5. ABC-MART

家品廚具品牌：

  1. Francfranc
  2. Le Creuse
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Wego販售各種潮流服飾，深受港人喜愛(marinoacity官網)
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Beams絕對是喜歡日系風格服飾的人的必逛店舖(marinoacity官網)
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人氣店鋪(marinoacity官網)
Klook.com

折扣優惠大 CP值超高

Outlet裏面，店舖折扣優惠相當大！大家一定能在這找到性價比超高的心儀戰利品！

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福岡瑪莉諾亞城｜美食廣場

瑪莉諾亞城設有美食廣場，匯集各國美食，包括日本料理、西餐、快餐等，各式麵食、井飯、甜點及咖啡都應有盡有，選擇繁多，方便大家選擇。

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有不少人氣餐廳([email protected])
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選擇繁多([email protected])
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匯集各國美食([email protected])
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各式麵食、井飯、甜點及咖啡都應有盡有([email protected])
Klook.com

福岡瑪莉諾亞城｜交通方式

可在博多站、天神高速轉運站搭乘：

博多站：

  • 搭乘巴士：303線、303特快線(國定假日行駛)
  • 單程票價：430日圓
  • 終點站：福岡瑪麗諾亞城

天神高速轉運站：

  • 搭乘地點：天神高速轉運站前1A乘車站
  • 搭乘巴士：303線、303特快線(國定假日行駛)
  • 單程票價：430日圓
  • 終點站：福岡瑪麗諾亞城

福岡瑪莉諾亞城（Marinoa City FUKUOKA Outlet）

地址：福岡県福岡市西区小戸2-12-30

營業時間：10:00～20:00（部分店鋪除外）

中文官網：http://www.marinoacity.com/chinese-tra/

（全文完）

有線生活
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問：Marinoa City位於？

答：福岡…詳情按此

問：Marinoa City位有甚麼必行店舖？

答：Beams, Wego…詳情按此

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