一線搜查｜日本自由行什麼場合要戴口罩？入餐廳有什麼注意？確診如何自救？9條Q&A看防疫限制

日本自由行｜日本10月11日起進一步放寬防疫規定，無論有沒有打3針，從香港入境日本的旅客都無須在當地做檢測及隔離。儘管日本一步步恢復正常，遊日仍然存在一些必須知道的禮儀和防疫限制。為免尷尬情況，即睇以下最新防疫建議！

什麼是日本的 「新旅行禮儀」 ？本文將逐一介紹。(unplash)

一般入境程序

10月11日起，入境日本的旅客如持有效疫苗接種證明，即已接種3劑疫苗，就不用提交入境前72小時內呈陰性的PCR核酸檢測，亦不用隔離。使用手機APP「MySOS」提前登記，更可以走「快速通道 Fast Track」。

更多關於日本入境程序的資訊 日本自由行懶人包｜入境文件＋簽證申請＋疫苗要求＋核酸測試✈

在手機APP「MySOS」登記成功，可以走快速通道入境。(App Store)

【Q1】基本防疫禮儀

基本防疫禮儀(厚生勞動省)

保持安全社交距離

乘坐公共交通工具時，盡量避免說話

入住旅館前測量體溫並消毒

在公共澡堂裡，避免交談

挑選商品前後消毒手指

出遊時選擇人流較少的時段和場所

東京7間新酒店，全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

10間大阪溫泉酒店，座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！🤩

【Q2】到日本旅遊仍需要戴口罩嗎？

在日本時什麼場合應該戴口罩？下文將詳細介紹。(unplash)

日本政府沒有硬性規定要戴口罩，但在人多的室內地方，例如新幹線或電車內，當局仍建議戴口罩，防止疫情擴散。不過政府也表示，人們較少交談的地方，例如美術館或圖書館，即使在室內也不需要戴口罩。換句話說，如果在戶外、人流少並保持著社交距離的情況下，可以脫下口罩。

不過，目前大多數日本人無論在戶內還是戶外都會戴上口罩。而不少店鋪和餐廳都有自己的規定，例如用餐前後都要戴上口罩。若不清楚情況時可以參考當地人的做法，就能避免尷尬。

【Q3】到日本旅遊須遵守限聚令嗎？

目前日本的確診人數逐漸下降，已全面解除緊急事態，沒有限聚令。

日本的確診人數逐漸下降。(unplash)

【Q4】進入餐廳時有什麼注意？

日本從來沒有出示針卡等要求，進入餐廳不需要出示任何資料，只需要遵守該餐廳的規則。雖然沒有硬性規定，但目前的用餐流程，一般是食客先在食肆入口使用酒精消毒雙手，進店之後戴著口罩點餐，等食物送上桌之後再拿下口罩用餐。另外為了防止飛沫傳染，政府也建議聚餐時盡量少人數，並採用安靜吃飯的「默食」方式用餐。這些禮儀大家記得遵守。

政府也建議聚餐時盡量少人數，並採用安靜吃飯的「默食」方式用餐。（《默食女子》劇照）

【Q5】懷疑確診新冠怎麼辦？

如果非緊急情況，切勿直接前往醫院/診所。由於日本政府重視醫療資源，為避免病毒擴散風險，當局建議旅客先聯絡「就診・諮詢中心」，即類似香港的政府指定診所，這些機構在各地均有設立。出發前應購買應打電話的SIM卡，有需要時可即時使用。

諮詢後，醫護人員如認為你的個案有感染可能，將安排醫療機構或檢查中心，提供適當治療。如果發生緊急事故或身體嚴重不適，旅客可聯絡日本政府觀光局(JNTO)為訪日旅客設立的24小時緊急聯絡熱線： 050‐3816‐2787 ，支援語言包括日・英・中・韓（不要略過電話字頭的「0」）

【Q6】PCR檢測

醫護人員如果你有可能感染，亦會安排你到PCR檢測中心或指定的醫療機關進行檢測。如果出現陽性結果，會視乎症狀嚴重程度，安排入院或在住宿地點療養。如症狀沒有好轉，需繼續聯絡「就診・諮詢中心」。

日本厚生勞動省的網站展示的流程圖(厚生勞動省)

【Q7】日本旅行期間確診需要隔離嗎？

日本沒有強制隔離天數，現時政策傾向確保醫療系統穩定。非高風險、症狀輕微人士在出現症狀後，只需聯絡諮詢中心，並留在住宿地點自我監測，直到有陰性檢測結果。而高風險人士如長期病患者，諮詢後可安排入院治療。

日本沒有強制隔離天數。（unplash）

【Q8】確診者需要住進隔離中心嗎？

日本沒有隔離中心，醫療人員會視乎情況，安排住院或在住宿地點療養，直至康復。

【Q9】入隔離中心／醫院接受治療要錢嗎？

在日本接受新冠的治療是需要付費的，如果外國人沒有購買醫療保險，費用可以十分高昂。例如因急性心肌梗塞住院，手術加住院45天的費用為35萬港元。所以務必在出發旅行前購買(包含新冠傳染病的)醫療保險。日本官方更提醒，如果沒有付清醫療費用就離開日本，會導致將來無法再入境日本。

日本接受新冠的治療是需要付費的。（unplash）

回港「0＋3」檢疫安排資訊按此 0+3檢疫鬆綁｜旅遊回港可即上班？0針都可登機？

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞