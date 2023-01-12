東京櫻花2023｜日本櫻花開花預報＋8大觀賞名所　必睇1,200棵粉紅花海｜附8間人氣酒店

東京櫻花2023開花預報｜每年3月下旬到4月上旬，約有1週至10天都是東京櫻花季。東京的春天，逾千棵櫻花樹同時綻放，令整個城市都染上了溫柔的粉櫻色，不僅當地人會到戶外野餐、賞花，亦吸引大批外國遊客朝聖。日本氣象株式預測，2023年東京櫻花將於3月22日左右開花，《有線生活》下文為你推薦8個東京賞櫻熱點，包括上野恩賜公園、新宿御苑、隅田公園等，還為你推薦賞櫻地附近的超值酒店，立即收藏這篇文章，計劃一個賞櫻之旅吧！

東京的春天，逾千棵櫻花樹同時綻放，令整個城市都染上了溫柔的粉櫻色。（Agoda圖片）

東京將於3月22日開花

日本氣象株式會社於1月11日，發布了2023年第一個預測櫻花開花到盛開的日期。根據預測，東京的櫻花將會於3月22日左右開花，並在3月30日左右迎來滿開。

東京的櫻花將會於3月22日左右開花。（日本氣象株式會社）

東京櫻花2023｜賞櫻地點8個

每年3月下旬到4月上旬，約有1週至10天都是東京櫻花季。（Agoda圖片）

東京櫻花2023｜東京賞櫻酒店

目黑川過往一直在日本櫻花景點排行榜中名列前茅！（IG＠sakuraeverywhere）

東京賞櫻地點｜【1】目黑川－櫻花樹形成巨型屋頂

目黑川過往一直在日本櫻花景點排行榜中名列前茅！目黑川的兩側種植了約800棵櫻花樹，櫻花盛開時期，棵棵櫻花樹像形成一個巨型屋頂一樣，令天空變成一片粉紅色。遊人可於河岸步道上散步，假日更會有不少人到那裡野餐，而晚上欣賞夜櫻又是另一番風味。

目黑川的兩側種植了約800棵櫻花樹。（Booking.com圖片）

棵棵櫻花樹像形成一個巨型屋頂一樣，令天空變成一片粉紅色。（IG＠neginashi_）

目黑川

地址：東京都目黒區大橋 下目黒

交通：東京地下鐵日比谷線 中目黑站 步行1分鐘

開放時間：24小時

東京雅敘園酒店（Booking.com圖片）

賞櫻酒店｜東京雅敘園酒店（Hotel Gajoen Tokyo）

東京雅敘園酒店距離目黑地鐵站只需3分鐘，酒店提供多種房型，房間都非常寬敞，套房面積861平方呎，所有房間都附有按摩浴缸，適合喜歡浸浴的你，房間一晚由2,903港元起（包兩份早餐）。

查看東京雅敘園酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

東京雅敘園酒店距離目黑地鐵站只需3分鐘。（Booking.com圖片）

酒店提供多種房型，房間都非常寬敞。（Booking.com圖片）

所有房間都附有按摩浴缸。（Booking.com圖片）

房間一晚由2,903港元起（包兩份早餐）。（Booking.com圖片）

東京雅敘園酒店（Hotel Gajoen Tokyo）

地址：〒153-0064 東京都目黒区下目黒１丁目８−1

交通：JR山手線／東京地鐵南北線 目黑站 步行3分鐘

立即預訂東京雅敘園酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

千鳥淵位於皇居護城河（IG＠kgarden18）

東京賞櫻地點｜【2】千鳥淵－划船賞櫻體驗

千鳥淵位於皇居護城河，是東京賞櫻的聖地之一。那裡有個名為「千鳥淵綠道」的步道，約有700公尺的步道沿著護城河，而且是24小時開放的，不論是白天還是晚上都能欣賞櫻花美景。此外，千鳥之淵划船更是賞櫻人氣活動，每到櫻花盛開時期，都會有不少人選擇於河上望著岸兩邊的櫻花，而且一邊划船一邊賞櫻絕對是非常獨特的體驗！

約有700公尺的步道沿著護城河。（IG＠kgarden18）

千鳥之淵划船是賞櫻人氣活動。（IG＠kgarden18）

一邊划船一邊賞櫻絕對是非常獨特的體驗！（IG＠kgarden18）

千鳥淵

地址：東京都千代田區三番町2

交通：東京地鐵半藏門線 半藏門站5號出口 步行5分鐘

開放時間：24小時

半蔵門格蘭亞克酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜半蔵門格蘭亞克酒店（Hotel Grand Arc Hanzomon）

半蔵門格蘭亞克酒店座落於皇居（Imperial Palace）對面， 距離地鐵半藏門站和千鳥淵分別都只有約5分鐘路程，絕對適合打算賞櫻遊客入住。酒店提供雙人房、雙床房、豪華雙人房等房型，全部房間都有大玻璃窗、景觀開揚，並設有浴缸，二人入住每晚由522港元起，人均261港元，CP值不錯！

查看半蔵門格蘭亞克酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

距離地鐵半藏門站和千鳥淵分別都只有約5分鐘。（Agoda圖片）

全部房間都有大玻璃。（Agoda圖片）

酒店提供雙人房、雙床房、豪華雙人房等房型。（Agoda圖片）

二人入住每晚由522港元起，人均261港元，CP值不錯！（Agoda圖片）

半蔵門格蘭亞克酒店（Hotel Grand Arc Hanzomon）

地址：〒102-0092 東京都千代田区隼町1−1

交通：東京地鐵半藏門線 半藏門站5號出口 步行2分鐘

立即預訂半蔵門格蘭亞克酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

六本木地區是東京賞櫻熱點之一。（IG＠tagusho716）

東京賞櫻地點｜【3】六本木－絕美夜櫻景色

到東京賞櫻的話，六本木地區亦是熱點之一。六本木地區內的六本木之丘和毛利庭園都是鼎鼎大名的賞櫻熱點。毛利庭園內種植了多棵老櫻花樹，六本木之丘隧道更設置了亮粉紅色的LED燈，晚上點燈後的櫻花景色令人讚嘆不而。

毛利庭園內種植了多棵老櫻花樹。（IG＠tagusho716）

景色令人讚嘆不而。（IG＠acotantan）

六本木

地址：東京都港區六本木6-10

交通：東京地鐵日比谷線 六本木站 步行3分鐘

開放時間：07:00－23:00

Candeo酒店－東京六本木（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜Candeo酒店－東京六本木（Candeo Hotels Tokyo Roppongi）

東京六本木Candeo酒店鄰近地鐵站和六本木之丘森大樓，對遊客來說非常便利。酒店大部分房間都帶有窗台，一晚由1,161港元起。設施方面，酒店提供桑拿、Spa，更有浴場，住客可以一邊浸泡一邊通過磨砂玻璃欣賞東京鐵塔和東京夜景。

查看東京六本木Candeo酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

鄰近地鐵站和六本木之丘森大樓。（Agoda圖片）

酒店大部分房間都帶有窗台（Agoda圖片）

住客可以一邊浸泡一邊通過磨砂玻璃欣賞東京鐵塔和東京夜景。（Agoda圖片）

浴場（Agoda圖片）

酒店提供桑拿（Agoda圖片）

Candeo酒店－東京六本木（Candeo Hotels Tokyo Roppongi）

地址：〒106-0032 東京都港区六本木 6丁目 7−11

交通：東京地鐵日比谷線 六本木站 步行2分鐘

立即預訂東京六本木Candeo酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

上野恩賜公園（IG＠mizusawamotohiro）

東京賞櫻地點｜【4】上野恩賜公園－一年一度櫻花祭

說起日本櫻花，相信不少人都聽過上野恩賜公園。上野恩賜公園裡種有約1200株櫻花樹，每年在3月中旬到4月上旬的櫻花季，公園都會舉辦櫻花祭，吸引大批當地人和遊客朝聖。行程不趕的話，建議可以稍停腳步，於櫻樹下邊吃便當邊享受大自然，為旅程增添樂趣。

種有約1200株櫻花樹（IG＠mizusawamotohiro）

每年都會舉辦櫻花祭（IG＠kirakuni4466）

吸引大批當地人和遊客朝聖（IG＠kirakuni4466）

上野恩賜公園

地址：東京都台東區上野公園5-20

交通：JR、東京地鐵銀座線／日比谷線 上野站 步行2分鐘

開放時間：05:00－23:00

京成上野站前APA酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜京成上野站前APA酒店（APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae）

各位喜歡到日本旅遊的朋友應該都有聽過APA酒店，而它位於京成上野站前分店，距離地鐵只有2分鐘路程，距離上野恩賜公園只有1分鐘路程，對於遊日旅客來說非常方便。酒店提供雙人房、單人房，部分房間擁有湖景，二人房價錢一晚由541港元起，人均270.5。

查看京成上野站前APA酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

距離地鐵只有2分鐘路程（Agoda圖片）

二人房價錢一晚由541港元起，人均270.5。（Agoda圖片）

距離上野恩賜公園只有1分鐘路程（Agoda圖片）

京成上野站前APA酒店（APA Hotel Keisei Ueno-Ekimae）

地址：〒110-0005 東京都台東区上野２丁目１４−26

交通：JR、東京地鐵銀座線／日比谷線 上野站 步行2分鐘

立即預訂京成上野站前APA酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

六義園（IG＠leonjreno）

東京賞櫻地點｜【5】六義園－超華麗老枝垂櫻

每年櫻花季，六義園都會開放夜間參拜。六義園是由江戶時代的柳澤，花了7年去建造的庭園。最出名的一定是裡面種植了很多既華麗且樹齡超高的枝垂櫻，非常壯觀。此外，六義園還有多個值得欣賞的景點，例如池泉、觀瀑茶屋等，建議不妨花半天在此感受日本的春天氣息。

每年櫻花季，六義園都會開放夜間參拜。（IG＠sacsacsacra）

最出名的一定是裡面種植了很多既華麗且樹齡超高的枝垂櫻。（IG＠xduchess1211x）

枝垂櫻非常壯觀（IG＠sasa_akk）

六義園

地址：東京都文京區本駒込6-16-3

交通：JR、東京地鐵南北線 駒込站 步行7分鐘

開放時間：09:00－17:00（最後入園時間為16:30）

入園費用：成人 300日圓；65歲以上長者 150日圓

駒込梅茲JR東酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜駒込梅茲JR東酒店（JR-East Hotel Mets Komagome）

駒込梅茲JR東酒店提供單人房、雙人房、三人房，房間設有浴缸，二人房由741港元起。雖然酒店沒有溫泉、泳池、健身室等設施，但勝在位置靠近JR車站，方便遊客。

查看駒込梅茲JR東酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

提供單人房、雙人房、三人房（Agoda圖片）

位置靠近JR車站（Agoda圖片）

房間設有浴缸（Agoda圖片）

駒込梅茲JR東酒店

地址：〒170-0003 東京都豊島区駒込２丁目１−39

交通：JR、東京地鐵南北線 駒込站 步行2分鐘

立即預訂駒込梅茲JR東酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

新宿御苑（IG＠kamo_k1048）

東京賞櫻地點｜【6】新宿御苑－東京大型皇室庭園

新宿御苑是東京一個大型花園，裡面種植了約65種不同的櫻花，是當地著名景點之一。由於新宿御苑曾是皇室庭園，植物種類很多，四季景色均不同，因此即使不是櫻花季都吸引不少人前往賞花和野餐。

新宿御苑種植了約65種不同的櫻花。（IG＠yoshizo_imada）

四季景色均不同（IG＠yoshizo_imada）

即使不是櫻花季都吸引不少人前往賞花和野餐。（IG＠yoshizo_imada）

新宿御苑

地址：東京都新宿區内藤町11

交通：東京地鐵 新宿御苑前站 步行5分鐘／JR新宿站 步行15分鐘

入園費用：成人 500日圓；65歲以上長者 250日圓

新宿苑溫泉日式旅館（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

新宿苑溫泉日式旅館位於新宿區，採用了現代化及日式風格設計，主要提供二人房。旅館的溫泉分為室內及露天，溫泉水均來自箱根，據說有舒緩肌肉酸痛和美肌功效。當中最特別住一定是在18樓頂層的露天浴池，住客可以邊浸溫泉，邊欣賞新宿市中心的景色，二人房價錢由896港元起。

查看新宿苑溫泉日式旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店採用了現代化及日式風格設計（Agoda圖片）

主要提供二人房（Agoda圖片）

18樓頂層的露天浴池（Agoda圖片）

溫泉水均來自箱根（Agoda圖片）

新宿苑溫泉日式旅館

地址：〒160-0022 東京都新宿区新宿５丁目３−18

交通：東京地鐵 新宿三丁目站 步行8分鐘

立即預訂新宿苑溫泉日式旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

隅田公園（IG＠sakurakomichikabushikigaisha）

東京賞櫻地點｜【7】隅田公園－晴空塔下賞櫻

隅田公園距離淺草站只需步行數分鐘，是東京櫻花的熱門地點之一。隅田公園能清楚望到東京地標晴空塔，公園內的種植物超過500棵不同品種的櫻花樹，入夜後還會被點亮，好不浪漫。藍天白雲、櫻花樹下，望住晴空塔，加上河川隅田川，山水如畫的風景每年吸引不少人到場！

公園內的種植物超過500棵不同品種的櫻花樹。（IG＠axl_726）

隅田公園能清楚望到東京地標晴空塔。（IG＠akihisaishibashi）

藍天白雲、櫻花樹下（IG＠akihisaishibashi）

隅田公園

地址：〒111-0033 東京都台東區 花川戸１丁目

交通：東京地鐵銀座線／都營地下鐵淺草線 淺草站步行5分鐘

開放時間：24小時

禦宿野乃淺草天然溫泉（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜禦宿野乃淺草天然溫泉（Onyado Nono Asakusa Hot Springs）

禦宿野乃淺草天然溫泉是東京市區少見的日式溫泉酒店，全館採用塌塌米設計。酒店距離淺草站僅4分鐘步行路程，交通非常便利。酒店提供標準和中等雙人房，一晚價錢由920港元起。此外，酒店設有室內和露天溫泉、男女桑拿等設施，溫泉更是帶有黑褐色的黑湯天然溫泉，含豐富礦物質，可使肌膚變得水潤嫩滑。

查看禦宿野乃淺草天然溫泉優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

全館採用塌塌米設計（Agoda圖片）

酒店提供標準和中等雙人房（Agoda圖片）

酒店設有室內和露天溫泉（Agoda圖片）

天然溫泉（Agoda圖片）

含豐富礦物質（Agoda圖片）

男女桑拿（Agoda圖片）

禦宿野乃淺草天然溫泉（Onyado Nono Asakusa Hot Springs）

地址：〒111-0032 東京都台東区浅草２丁目７−20

交通：東京地鐵銀座線／都營地下鐵淺草線 淺草站 步行4分鐘

立即預訂禦宿野乃淺草天然溫泉優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

日比谷公園（IG＠imhcsu）

東京賞櫻地點｜【8】日比谷公園－面積超廣近代西洋公園

鄰近銀座的日比谷公園，是日本最早出現的的近代西洋式公園。公園面積超廣，設置了多個噴泉，更會進行不同噴水表演。日比谷公園種植了60多棵不同品種的櫻花，想賞櫻的話，可以到公園內的賞櫻熱點，海鷗廣場和草地廣場，幸運的話還可能遇上露天音樂會！

日比谷公園種植了60多棵不同品種的櫻花。（IG＠1919_me）

日比谷公園是日本最早出現的的近代西洋式公園。（IG＠pecobach）

幸運的話還可能遇上露天音樂會！（IG＠plum.hana.akane）

公園面積超廣，設置了多個噴泉（IG＠yantianyumiko7）

日比谷公園

地址：〒100-0012 千代田區 日比谷公園1-6

交通：東京地鐵日比谷線 日比谷站 步行1分鐘

開放時間：24小時

日比谷花季酒店（Agoda圖片）

賞櫻酒店｜日比谷花季酒店（THE BLOSSOM HIBIYA）

日比谷花季酒店距離地鐵站只有2分鐘路程，酒店提供標準雙人房和高級雙人房，房間均能望到戶外開揚景色；而套房更有超大落地玻璃窗，坐擁東京醉人景色，房內更有浴缸，一晚價錢由3,401港元起。

查看日比谷花季酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供標準雙人房和高級雙人房（Agoda圖片）

房間均能望到戶外開揚景色（Agoda圖片）

坐擁東京醉人景色（Agoda圖片）

日比谷花季酒店（THE BLOSSOM HIBIYA）

地址：〒105-0004 東京都港区新橋１丁目１−13

交通：東京地鐵 内幸町站 步行2分鐘

立即預訂日比谷花季酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

（全文完）