高鐵購票優惠攻略｜高鐵香港段4月通全國　1個方法保證成功預訂車票｜附乘高鐵前必睇貼士

高鐵香港段4月1日全面復運，連同新增5個站點，高鐵網絡覆蓋全國共66個站點，而高鐵香港段每日列車班次將增至164班，屆時要到內地旅遊或探親都更加方便。《有線生活》整理了4個購買車票方法，以及搭乘高鐵出發前要知6件事。

Trip.com是其中一個可以訂購高鐵車票網上平台，也是最方便平台。（港鐵短片截圖）

4種購票途徑

買高鐵票前要知

更多內地出遊、生活實用貼士

內地衣食住行各方面都要使用電子支付，而要開通內地電子支付系統，需要內地電話號碼和內地銀行戶口，《有線生活》整理了簡單教學，到內地前準備好，到時就更輕鬆：

📱 內地手提電話號碼香港都開到？

【1】內地電話號碼一卡兩號／內地副號／內地電話卡邊款好？3途徑優缺點看清

【2】內地電話號碼開通懶人包 申請方法＋文件＋費用 一個途徑可照用WhatsApp

💵 香港開內地銀戶口好？定係到內地銀行開戶口好？

【1】內地銀行開戶口懶人包 申請方法＋文件 北上開戶有甚麼好處？哪間銀行最方便？

【2】香港開內地銀行戶口懶人包 申請方法／文件／收費｜附不需內地電話號碼方法

💲 支付寶、微信支付 香港版同內地版有甚麼分別？如何開通？

【1】AlipayHK、內地支付寶懶人包 開通方法／實名認證／增值教學 北上深圳消費必備

【2】 WeChat Pay微信支付懶人包 港版＋內地版開通方法 北上深圳消費必備｜附增值教學

購票方法1 ── Trip.com網上訂票

Trip.com是其中一個可以訂購高鐵車票網上平台，也是最方便平台，訂票介面完整，可以選擇地點和時間之餘，也可以顯示尚餘多少張車票，對於家庭或一班朋友出遊，訂票時會更方便。更重要的是，現時中鐵是預售15天內車票，如果想買16天或以後車票，又要怕到時搶不到車票，但Trip.com卻有預留車票功能，由系統代你於開售一刻訂票，保證買到車票。

查看車票優惠： 【 Trip.com 】

於trip.com訂購高鐵車票時，如行程超出未來15日以外，系統會顯示正式售票日期，屆時自動購票。（trip.com網站截圖）

購票方法2 ── 香港西九龍站​

你亦可以選擇親身到香港西九龍站購票，留意需帶備回鄕證。

服務時間 截售時間為開車前 付款方式 西九龍站 ── 票務櫃位

於車站票務櫃位及售票窗口購票須提供乘車人的有效身份證明文件 上午6時至晚上11時 30分鐘 ●港幣及人民幣現金

●Visa、Mastercard

銀聯卡、JCB、八達通

流動支付:

支付寶（香港及內地錢包）

微信支付（香港及內地錢包）

Apple Pay、Google Pay

Huawei Pay、Samsung Pay 西九龍站 ── 售票機

售票機只接受回鄉證、中華人民共和國居民身份證、台胞證及有效護照正本。 上午6時至晚上11時

30分鐘 ●現金不適用

●Visa payWave

Mastercard PayPass

銀聯QuickPass、JCB Contactless

流動支付:

支付寶（香港及內地錢包）

微信支付（香港及內地錢包）

Apple Pay、Google Pay

Huawei Pay、Samsung Pay

購票方法3 ── 中國鐵路12306網站

12306網站是高鐵的官方綫上購票平台，港澳台居民都可以登記使用，不過只有簡體中文和英文介面可以選擇，登記戶口也要提供證件等資料，使用回鄉證註冊賬戶時，需以簡體中文輸入姓名。12306網站購票的優點是，這裡發放的資訊最權威。因此，即使你並非於12306網站購票，出發乘搭高鐵前，也可以到網站看看有沒有最新車務調動資訊。

港人註冊開戶可以選擇香港電話號碼。（12306網站截圖）

購票方法4 ── 香港高鐵指定代理

如不想網上購票，除到香港西九龍站親自購票外，以下指定代理都可以買到高鐵車票。

高鐵售票指定代理 查詢電話 大航假期 6284 4992 中國鐵路（香港）控股有限公司 2732 1888 香港中國旅行社 2998 7888 東瀛遊 3692 0888 錦倫旅運有限公司 2368 7111 廣之旅（香港）國際旅遊有限公司 2139 2155 旅行世界有限公司 2723 3771 歐美旅行社 2739 3398 專業旅運 3700 2662 永安旅遊 2928 8882 新景旅行社有限公司 2334 7351

親子出遊，買高鐵票前要留意小童和成人票規定。（港鐵短片截圖）

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【購買高鐵票前，留意以下事項】

【1】✔️你知道要取得健康申報二維碼嗎？

到內地首先要取得健康申報二維碼，按此即睇【內地通關健康申報二維碼「黑碼」申請教學｜附申報網址】

【2】📙你的回鄉證過期未？續期唔想排長龍可以點？

隨著中港恢復通關，不少港人都急不及待北上吃喝玩樂或探親，中旅社預約申請換領、續期或補發《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）的人數大增，隨時要等一個月以上才可辦手續，如果能預先掌握申請流程，可以節省不少時間，即睇【回鄉證續證懶人包‎ 流程、文件、收費一覽 8類人士可插隊預約｜附中旅社連結】。

此外，如果你回鄉證快將過期，也可以選擇到內地辦理續證手續，會比在香港辦證快得多。即睇【回鄉證深圳續領懶人包 微信預約最快7日取證！預約教學＋文件＋費用｜附申請方法】。

【3】👶 一家出遊購買小童票須知

跨境高鐵不設無座票，旅客應對號入座。 成人票：適用於年滿14歲的旅客。 小童票：適用於年滿6歲且未滿14歲的旅客。小童年齡按乘車日期計算。每名年滿18歲的旅客可免費攜同一名6歲以下且不單獨佔用座位的小童乘車，購票時須提供該小童的有效身份證明文件。額外同行的小童則需購買小童票。免費乘車的小童單獨使用席位時，亦應購買小童票。

【4】😷 現時乘搭高鐵要戴口罩嗎？

根據內地要求，所有高鐵列車的乘客都要配戴口罩。

【5】🚄 5個新站點及2個站點改名

4月1日會新增5個站點，包括常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳。另外，4月10日起惠州南站及惠東站將改名為惠陽站及惠東南站。

*以上內容參考自 港鐵高鐵網站 ，資料截至2023年3月22日為準。

（全文完）