高鐵購票優惠攻略｜高鐵香港段4月通全國　1個方法保證成功預訂車票｜附乘高鐵前必睇貼士

高鐵香港段4月1日全面復運，連同新增5個站點，高鐵網絡覆蓋全國共66個站點，而高鐵香港段每日列車班次將增至164班，屆時要到內地旅遊或探親都更加方便。《有線生活》整理了4個購買車票方法，以及搭乘高鐵出發前要知6件事。
4種購票途徑
買高鐵票前要知
更多內地出遊、生活實用貼士
內地衣食住行各方面都要使用電子支付，而要開通內地電子支付系統，需要內地電話號碼和內地銀行戶口，《有線生活》整理了簡單教學，到內地前準備好，到時就更輕鬆：
📱 內地手提電話號碼香港都開到？
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【2】內地電話號碼開通懶人包 申請方法＋文件＋費用 一個途徑可照用WhatsApp
💵 香港開內地銀戶口好？定係到內地銀行開戶口好？
【1】內地銀行開戶口懶人包 申請方法＋文件 北上開戶有甚麼好處？哪間銀行最方便？
【2】香港開內地銀行戶口懶人包 申請方法／文件／收費｜附不需內地電話號碼方法
💲 支付寶、微信支付 香港版同內地版有甚麼分別？如何開通？
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【2】 WeChat Pay微信支付懶人包 港版＋內地版開通方法 北上深圳消費必備｜附增值教學
購票方法1 ── Trip.com網上訂票
Trip.com是其中一個可以訂購高鐵車票網上平台，也是最方便平台，訂票介面完整，可以選擇地點和時間之餘，也可以顯示尚餘多少張車票，對於家庭或一班朋友出遊，訂票時會更方便。更重要的是，現時中鐵是預售15天內車票，如果想買16天或以後車票，又要怕到時搶不到車票，但Trip.com卻有預留車票功能，由系統代你於開售一刻訂票，保證買到車票。
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購票方法2 ── 香港西九龍站
你亦可以選擇親身到香港西九龍站購票，留意需帶備回鄕證。
|服務時間
|截售時間為開車前
|付款方式
|西九龍站 ── 票務櫃位
於車站票務櫃位及售票窗口購票須提供乘車人的有效身份證明文件
|上午6時至晚上11時
|30分鐘
|●港幣及人民幣現金
●Visa、Mastercard
銀聯卡、JCB、八達通
流動支付:
支付寶（香港及內地錢包）
微信支付（香港及內地錢包）
Apple Pay、Google Pay
Huawei Pay、Samsung Pay
|西九龍站 ── 售票機
售票機只接受回鄉證、中華人民共和國居民身份證、台胞證及有效護照正本。
|上午6時至晚上11時
30分鐘
|●現金不適用
●Visa payWave
Mastercard PayPass
銀聯QuickPass、JCB Contactless
流動支付:
支付寶（香港及內地錢包）
微信支付（香港及內地錢包）
Apple Pay、Google Pay
Huawei Pay、Samsung Pay
購票方法3 ── 中國鐵路12306網站
12306網站是高鐵的官方綫上購票平台，港澳台居民都可以登記使用，不過只有簡體中文和英文介面可以選擇，登記戶口也要提供證件等資料，使用回鄉證註冊賬戶時，需以簡體中文輸入姓名。12306網站購票的優點是，這裡發放的資訊最權威。因此，即使你並非於12306網站購票，出發乘搭高鐵前，也可以到網站看看有沒有最新車務調動資訊。
購票方法4 ── 香港高鐵指定代理
如不想網上購票，除到香港西九龍站親自購票外，以下指定代理都可以買到高鐵車票。
|高鐵售票指定代理
|查詢電話
|大航假期
|6284 4992
|中國鐵路（香港）控股有限公司
|2732 1888
|香港中國旅行社
|2998 7888
|東瀛遊
|3692 0888
|錦倫旅運有限公司
|2368 7111
|廣之旅（香港）國際旅遊有限公司
|2139 2155
|旅行世界有限公司
|2723 3771
|歐美旅行社
|2739 3398
|專業旅運
|3700 2662
|永安旅遊
|2928 8882
|新景旅行社有限公司
|2334 7351
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【購買高鐵票前，留意以下事項】
【1】✔️你知道要取得健康申報二維碼嗎？
到內地首先要取得健康申報二維碼，按此即睇【內地通關健康申報二維碼「黑碼」申請教學｜附申報網址】
【2】📙你的回鄉證過期未？續期唔想排長龍可以點？
隨著中港恢復通關，不少港人都急不及待北上吃喝玩樂或探親，中旅社預約申請換領、續期或補發《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）的人數大增，隨時要等一個月以上才可辦手續，如果能預先掌握申請流程，可以節省不少時間，即睇【回鄉證續證懶人包 流程、文件、收費一覽 8類人士可插隊預約｜附中旅社連結】。
此外，如果你回鄉證快將過期，也可以選擇到內地辦理續證手續，會比在香港辦證快得多。即睇【回鄉證深圳續領懶人包 微信預約最快7日取證！預約教學＋文件＋費用｜附申請方法】。
【3】👶 一家出遊購買小童票須知
- 跨境高鐵不設無座票，旅客應對號入座。
- 成人票：適用於年滿14歲的旅客。
- 小童票：適用於年滿6歲且未滿14歲的旅客。小童年齡按乘車日期計算。每名年滿18歲的旅客可免費攜同一名6歲以下且不單獨佔用座位的小童乘車，購票時須提供該小童的有效身份證明文件。額外同行的小童則需購買小童票。免費乘車的小童單獨使用席位時，亦應購買小童票。
【4】😷 現時乘搭高鐵要戴口罩嗎？
根據內地要求，所有高鐵列車的乘客都要配戴口罩。
【5】🚄 5個新站點及2個站點改名
4月1日會新增5個站點，包括常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳。另外，4月10日起惠州南站及惠東站將改名為惠陽站及惠東南站。
*以上內容參考自 港鐵高鐵網站 ，資料截至2023年3月22日為準。
（全文完）