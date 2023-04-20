一線搜查｜消委會6款高分平板電腦　蘋果、紅米、SAMSUNG邊部抵？$2,099買到高分款

消委會平板電腦2023｜平板電腦用途非常廣泛，集娛樂、工作及學習於一身，是不少人必備的電子用品。消費者委員會（消委會）早前測試了市面最新10款平板電腦，價錢介乎$2,099至$12,988不等。其中6款在速度效能、屏幕質素、使用方便程度、機身設計、電池表現等方面都有不錯的表現，獲4星半以上高評分（5星為滿分），想入手平板電腦，即看下文詳情！

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各款速度效能不相伯仲 表現優異

速度效能方面，6款平板電腦都獲得高評分，「Apple」、「Microsoft」處理器的速度效能表現佳，開機速度快，獲5星評分。「紅米」、「SAMSUNG」同樣在速度效能上都有不俗表現，雖然「紅米」開機速度相對緩慢，需時約55秒，但仍獲4星半評分。

Apple屏幕質素表現最佳

2款「Apple」iPad Pro樣本的屏幕質素都表現優異，在不同環境及角度下觀看屏幕，顯示的影像依然清晰鮮明，12.9″呈現出來的顏色非常自然及對比度高。

各樣本使用方便程度大同小異 簡單易用

6款高評分樣本都在使用方便程度有優秀表現，獲得4星半至5星好評。當中，「SAMSUNG」隨機附送的 S Pen 筆感不俗，可用作書寫、繪畫及翻譯等，使用感提升。

紅米、SAMSUNG、Microsoft機身設計不錯

機身設計方面，「紅米」、「SAMSUNG」、「Microsoft」都有不錯表現，獲4星半評分，而「Microsoft」 背部備有支架，放置於桌面使用時較方便。

紅米、Apple11″電池表現優秀

「紅米」、「Apple」Ipad Pro 11″電池表現最優秀，「Apple」電池充滿電後可觀看影片或上網約 13 小時，電池續航力不俗。另外，電池耗盡後，短充 30 分鐘便可使用約 3.3 小時。而「紅米」電池容量高達 8000mAh，充滿電後可連續觀看影片 20 小時及連續上網 16.8 小時，電池持久力非常理想。另外，電池耗盡後，短充 30 分鐘便可使用超過 4 小時。

↓↓↓6款高分平板電腦↓↓↓

消委會高評分平板電腦｜1. 【4星半】紅米 Redmi Pad

消委會高評分平板電腦｜2. 【4星半】 SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite

消委會高評分平板電腦｜3. 【5星】 Apple iPad Pro 11″

消委會高評分平板電腦｜4. 【5星】Apple iPad Pro 12.9″

消委會高評分平板電腦｜5. 【4星半】Apple iPad

消委會高評分平板電腦｜6. 【4星半】Microsoft Surface Pro 9

CP值最高款式 最平$2,099有交易

總括而言，如果大家以價錢為主要考慮，同獲4星半的「紅米 Redmi Pad」及「三星 SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite」樣本，售價分別為$2099及$2,688起。但如果追求更高分的平板電腦，則可考慮獲5星總評的「Apple iPad Pro 11″」（$6,499起）及「Apple iPad Pro 12.9″」（$8,899起），各方面平均表現較為出色。

（全文完）

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