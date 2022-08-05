酒店下午茶8月優惠20間｜ High tea最平$126起！任食松葉蟹／Mövenpick／鵝肝麵包／榴槤甜品

8月份的酒店自助餐菜單陸續出爐！適逢炎炎夏日，不少酒店下午茶均改了餐單，以芒果、榴槤、花卉等入饌，有些套餐更附送尊貴護膚品牌的護膚品禮品套裝！香氛、唇膏、美白產品樣樣都有，性價比高！即睇以下精選20間推介，揀啱約埋朋友邊食邊扮靚！

「盛夏果香」下午茶 | 圖片來源：kkday

【8月下午茶推介 1】港島香格里拉 人均$359歎名廚出品！

港島香格里拉的行政總廚Uwe Opocensky與行政糕餅總廚Julien Gourmelon携手在大堂酒廊，推出全新的「盛夏果香」下午茶。各式各樣的鹹甜點，包括檸檬茶蛋糕、杏脯開心果卷、無花果及意大利巴馬火腿迷你貝果等，啖啖芒果香味甜而不膩，適合夏日品嚐！

收費：兩位HKD $718

【 KKDAY預訂 】

供應時段：

星期一至五 3pm – 6pm

星期六至日及公眾假期 2pm – 6pm

地址：香港中區法院道太古廣場 港島香格里拉

各式各樣的鹹甜點 | 圖片來源：kkday

【8月下午茶推介 2】香港美利酒店 $428食Tea+送名貴香水

香港美利酒店的Popinjays餐廳，推出「Popinjays X Christian Louboutin Beauty下午茶」！配合Christian Louboutin Loubiworld香水系列，特別設計出一系列紅色色調的下午茶盛宴！美食包括：紅絲絨蛋糕、粉紅色櫻花蛋糕、士多啤梨雲尼嗱卷蛋等，還有多款朱古力甜點和各式鹹點，當然少不了自家製的提子鬆餅及朱古力鬆餅，搭配檸檬雲呢嗱奶油忌廉及黑櫻桃果醬，美味可口！

「Popinjays X Christian Louboutin Beauty下午茶」| 圖片來源：The Murray FB

惠顧下午茶，可獲贈Christian Louboutin香水瓶（4毫升）、Rouge Louboutin唇膏體驗裝、於Christian Louboutin分店享用10分鐘美妝服務及尊享購物禮遇！

收費：每位HKD $428

【 KLOOK預訂 】

供應時段：

星期一至五 3:30pm – 5:30pm

星期六至日 4:30pm – 6pm

地址：香港中環區紅棉路22號

Christian Louboutin香水瓶 | 圖片來源：The Murray FB

【8月下午茶推介 3】香港康得思酒店 限量Tea Set送Chloé香氛

香港康得思酒店的餐廳Alibi-Wine Dine Be Social，今個夏季首次與國際知名品牌Chloé攜手合作，推出以香水為創作靈感的「Chloé X Cordis Hotel 夏日下午茶」。9款精緻鹹甜點以鍍金的下午茶層架，及錶上「Nomade」字樣的木製餐盤盛載，非常華美！精選推介IMPOSSIBLE植物素肉果仁牛油果芝麻沙律、茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯、雲呢拿馬斯卡邦士多啤梨蛋糕等，每日限量供應20套下午茶，要快手預訂！

「Chloé X Cordis Hotel 夏日下午茶」 | 圖片來源：香港康得思酒店

每位客人獲贈1份Chloé Nomade Eau De Parfum Naturelle香氛體驗裝（1.2毫升）、1次免費香氛諮詢以及1張香氛獨家購物禮券卡。適用於指定Chloé香氛專門店或專櫃。

收費：每位HKD $598



供應時段：

所有日子： 3pm – 5:30pm



地址：旺角上海街555號

香氛體驗裝 | 圖片來源：香港康得思酒店

【8月下午茶推介 4】挪亞方舟度假酒店 人均$238歎海景下午茶

挪亞方舟度假酒店推出東南亞風味的「熱帶菓漾狂想曲海景下午茶」！甜點包括：焦糖香蕉拖肥金寶、泰式奶茶卷、荔枝芒果布甸、菠蘿椰子青檸條及蜜柑石榴白朱古力餅；鹹點則有泰式青木瓜柚子沙律、泰式蟹肉蛋批、泰式炸蝦餅配酸梅醬、泰式燒牛肉包和冬蔭醬帶子酥盒。另外，加$20更可升級至1杯餐酒或特飲！

收費：兩位HKD $468

【 KLOOK預訂 】

供應時段：

所有日子： 3pm – 5pm

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

「熱帶菓漾狂想曲海景下午茶」| 圖片來源：挪亞方舟度假酒店

【8月下午茶推介 5】麥當勞道貳號 人均$244享半山High Tea

麥當勞道貳號的café bar on 8推出「仙樂奇緣下午茶」，精心設計10款鹹甜點，包括法式杏仁餅、綠茶歌劇院蛋糕、草莓紅絲絨蛋糕、蘋果芝士撻、3.6北海道牛奶布甸、70%香濃朱古力焦糖蛋糕、Mövenpick雪糕、迷你和牛漢堡包、小龍蝦包及提子味鬆餅。

麥當勞道貳號 | 圖片來源：kkday

收費：兩位HKD $488

【 KKDAY預訂 】

供應時段：

所有日子： 3pm – 5:30pm

地址：香港半山麥當勞道2號

「仙樂奇緣下午茶」 | 圖片來源：kkday

【8月下午茶推介 6】8度海逸酒店 極平一位$134起！

融入多款由酒店廚師團隊匠心巧製的誘人甜點及鹹點，配上香滑鮮奶抹茶，讓您盡情地投奔盛夏。美食包括：田園柚子沙律、海老碎蛋三文治、英式牛油鬆餅配忌廉及有機果醬、花之戀、鹽燒雞串配煙肉卷、海苔炸薯條、綠茶十勝紅豆卷、士多啤梨櫻花杯子蛋糕、朱古力泡芙、鮮奶抹茶！

「仲夏の味下午茶」

收費：每位HKD 134起

供應時段：所有日子

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「皇牌芒果下午茶」｜圖片來源：8度海逸

「仲夏の味下午茶」｜圖片來源：8度海逸

【8月下午茶推介 7】8度海逸酒店 $126起歎芒果盛宴！

以菲律賓呂宋芒炮製多款熱捧小點，特別推介得獎甜品芒果拿破崙，奉送咖啡或茶。其他食物包括：芒果拿破崙、班蘭芒果卷、芒果木糠布甸、牛油鬆餅、泰式香茅雞棒棒 (三條)、芒果蝦沙律開邊三文治、芒果三文魚蟹籽卷、香芒班戟、黑松露芝士焗忌廉薯、香草蟹肉三文治卷。

「皇牌芒果下午茶」

收費：每位HKD 126起（已加一）

供應時段：星期一至五（公眾假期除外）

收費：每位HKD 134起（已加一）

供應時段：星期六、日及公眾假期 3pm – 5pm

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「皇牌芒果下午茶」｜圖片來源：8度海逸

【8月下午茶推介 8】香港柏寧酒店 任食自家製Gelato

PLAYT 以時代感及工業味濃的室內設計，開放式廚房成就了 “Kitchen Theatre”廚房劇院的理念。食款式包羅萬有，包括即炸天婦羅、港式小食(懷舊港式碗仔翅、柴魚花生豬骨粥)、點心、壽司刺身。最後還有甜品專區, 千萬不要錯過酒店自家製的意式雪糕，無限添飲果汁！

PLAYT 下午茶自助餐

收費：

成人 (12 歲以上）HKD$ 286起/每人

兒童 (3 – 11 歲) HKD$ 205起/每人

【 KKDAY預訂 】

供應時段：星期六、日及公眾假期 3:15pm – 5:15pm

食款式包羅萬有 | 圖片來源：柏寧酒店 – PLAYT

【8月下午茶推介 9】香港九龍東皇冠假日酒店 免費泊車慢慢食！

任飲即磨咖啡、紅茶、果茶、檸檬水；還可在充滿了溫暖和魅力舒適的小木屋享受美食！午餐及下午茶時段，消費滿$300，更可免費泊車2小時。一家大細駕車跨區來品嚐自助午餐都非常方便！

「盛夏芒果」下午茶自助餐

芒果櫻花蝦沙律、芒果牛油果醬墨西哥卷、椰香芒果焗雞、芒果紅酒燴鴨腿、焗芒果海鮮薯蓉批、流心芒果西多士、即煮粥檔、即煮粉麵檔、中式點心、沙律、包點、十多款甜品包括芒果千層酥、芒果杏仁朱古力撻、芒果開心果慕絲蛋糕、芒果椰子千層蛋糕、芒果熱情果慕絲蛋糕等、七款口味的Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉。

收費：

成人 (12 歲以上）HKD 228起/每人

兒童 (4 – 11 歲) HKD 168起/每人

【 KLOOK預訂 】 ｜ 【 KKDAY預訂 】

供應時段：星期六、日及公眾假期 15:15-17:15

「盛夏芒果」下午茶 | 圖片來源：香港九龍東皇冠假日酒店

【8月下午茶推介 10】荃灣西如心酒店 Häagen-Dazs雪糕任食！

以壽司、冷麵、啤酒凍切腸、泰式豬頸肉沙律等冷盤及前菜揭開序幕。現場設有即叫即燒日式串燒專區，讓饗客品嚐新鮮熱辣且充滿日本地道風味的燒物。多款特色鹹點及熱葷亦源源不絕地送上，包括韓式炸雞、迷你漢堡、越式蔗蝦等。包括無限暢飲冰涼消暑冷泡茶、橙汁或細味限量手沖咖啡！

經典日系甜品 | 圖片來源：荃灣西如心酒店

Café Circles的「和風嚐鮮自助午餐」甜品造型相當可愛！有以櫻花製成的粉紅色富士山戚風蛋糕，口感鬆軟綿密並帶有陣陣幽香的櫻花味，及以巨型草莓為外型的福岡草莓乳酪，想帶小朋友品嚐一個親子自助餐最適合！美食還有冰鎮海鮮、刺身、即炸天婦羅、日式串燒、芝麻汁菠菜卷、日式海鮮啫喱等美食，絕對是夏日開胃之選！

「週末下午茶自助餐 」

收費：

成人 (12 歲以上）HKD 242起/每人

兒童 (3 – 11 歲) HKD 206起/每人

長者： (65歲以上) HKD 206起/每人

【 KLOOK預訂 】 ｜ 【 KKDAY預訂 】

供應時段：逢星期六及日15:15 – 17:15

經典日系甜品 | 圖片來源：荃灣西如心酒店

【8月下午茶推介 11】逸東酒店 任食12款Mövenpick 雪糕

全新呈獻的「盛夏二重奏」週末下午茶自助餐，用上色彩繽紛的水果及雪糕作配搭，炮製出超過40款清新的甜品及熱葷。更現場即製「柚子火焰雪山配糖漬香橙」，雪山裡面幼滑嘅雪葩帶陣陣的柚子香，而外面的蛋白霜燒得微焦，配上片片香甜的糖漬香橙，是港式火焰雪山的變奏版！想有冰火二重奏感覺可以在著火的雪山上再加多層雪糕！共12款Mövenpick 雪糕及雪葩口味任君選擇。

普慶餐廳「盛夏二重奏下午茶自助餐」

收費：

每位HK$258起

【 KKDAY預訂 】

供應時段：逢星期六、日及公眾假期 3:15pm – 5:15pm

【8月下午茶推介 12】W酒店 $303/位奢貴聯乘英國高級飲料品牌！

細味KITCHEN餐廳夏日限定粉漾下午茶！香港W酒店聯乘英國高級飲料品牌London Essence譜出桃氣滿溢的曼妙滋味，除了以白桃茉莉梳打水調製的泌涼特飲及雞尾酒，更炮製出龍蝦沙律奶油麵包配魚子醬、加冕雞肉三文治配香桃芒果酸辣醬、香桃伯爵茶凍等一系列絢麗精緻的鹹甜美點！

「粉紅夏沫」

收費：(兩位用)HKD 638起，人均每人HKD303

供應時段：逢星期六、日及公眾假期 3pm – 5pm

地址：西九龍柯士甸道西1號天璽

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【8月下午茶推介 13】喜來登酒店 五星級下午$338+送護膚體驗！

ALBION是次與香港喜來登酒店合作攜手合作推出「健膚之約下午茶」！可於酒店頂層的視佳廊一邊欣賞180度迷人的維港景致。多款日本食材巧製，如柚子、和栗、蜜柑等。甜品包括和栗朱古力泡芙、柚子芝士蛋糕，鹹點有玉子燒三文治、鴨肝焦糖燉蛋。另有其他精緻鹹甜點包括吉列廣島炸蠔、核桃芝士多士、蜜瓜豆腐奶凍、宇治抹茶馬卡龍及自製鬆餅（鬆餅可免費添加2次）。下午茶飲品可配特調的薏仁蜂蜜紅棗茶、免費升級至巴黎之花(Perrier-Jouët)香檳或自選茶茗或咖啡一杯。

180度迷人的維港景致 | 圖片來源：香港喜來登酒店

隨雙人下午茶附上禮品換領咭乙張，賓客可憑咭親臨ALBION美容護膚專櫃換領「健康化妝水透亮美肌套裝」乙份及與好友體驗日式尊貴手部護理服務乙次 (總值港幣$1,050)，讓您在今夏保持健康剔透的肌膚。

收費：港幣$676 (2位用) / 港幣$338 (1位用)

供應時段：星期三至日 2:30pm-6pm

地點：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓 視佳廊Sky Lounge

和栗朱古力泡芙 | 圖片來源：香港喜來登酒店

【8月下午茶推介 14】大館Madame Fù 貴婦維多利亞風下午茶

Madame Fù 位於中環歷史古蹟大館的營房大樓三樓全層。今次聯乘 MZ Skin 推出的「Luminosity」下午茶。鹹點加入新鮮的時令食材如煙三文魚迷你鬆餅、粉紅胡椒粒蟹肉沙律撻及菲達芝士及黑橄欖青瓜卷，為炎炎夏日帶來煥然一新的清新口感。再來品嚐美輪美奐的甜點如沙棘撻配粉紅蛋白霜、巴巴龍井蛋糕配紅桑子忌廉和士多啤梨慕斯及黃金閃爍啫喱，每一口都帶有新鮮採摘的桃子、漿果和草莓的芬芳果香！

【 KKDAY預訂 】

Madame Fù 位於歷史古蹟 | 圖片來源：kkday

凡惠顧下午茶之賓客更可獲贈 MZ Skin 獨家體驗套裝乙份。包括Soothe & Smooth 透明質酸亮白眼霜、Rest & Revive 細胞修復晚間精華液 及 Glow Boost 眼部滋養安瓶體驗裝（數量有限，送完即止）。

收費：港幣$550 (2位用) / 港幣$338 (1位用)

【 KKDAY預訂 】

供應時段：所有日子 下午2時30分至5時30分

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓

「Luminosity」下午茶 | 圖片來源：kkday

【8月下午茶推介 15】帝京酒店 $278日式Tea Set+送專櫃美容套裝

Elizabeth Arden首度與帝京酒店高級和食餐廳香田日式料理合作，推出Instagramable 的「夏日鑽白の魅」下午茶，美點包括北寄貝牛油果沙律最中餅、迷你豚肉生薑燒漢堡、北海道松葉蟹肉自家製豆腐、鹹焦糖夏威夷果仁栗子撻和青蘋果血橙慕絲等，最適合打卡！

凡惠顧兩位用下午茶，每位客人即可獲贈Elizabeth Arden鑽白晶透保濕體驗套裝換領券一張，包括光纖鑽白晚間淡斑膠囊、皇牌透明質酸豐盈保濕膠囊、時空彈力微膠囊護膚精華及光纖鑽白晶透潔面霜。

價錢：$278/位；$548/兩位（另加一服務費）

供應時段：所有日子 15:00-17:00

地址：九龍太子道西193號帝京酒店1樓香田日式料理

「夏日鑽白の魅」下午茶 | 圖片來源：帝京酒店

【8月下午茶推介 16】尖沙咀凱悅酒店 $259/位嚐白花花茶點

香港尖沙咀凱悅酒店與滴露香港特別呈獻以白茶花及夏天為主題的下午茶，一系列以花入饌的精緻茶點包括白茶花慕斯、白茶花絲絨蛋糕卷、白茶花玫瑰荔枝杏仁撻、紅寶石蜜桃紅桑子蛋糕、龍蝦芒果沙律仿魚子法式軟包等，更有冷泡玫瑰莓茶及冷泡蝶豆花茉莉茶兩款夏日特飲！

價錢：$518/兩位

【 KKDAY預訂 】

供應時段：逢星期一至六 下午3時至5時

地址：香港九龍尖沙咀河內道18號

以花入饌的精緻茶點 | 圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店

【8月下午茶推介 17】瑞吉酒店 歎正宗傳統英式下午茶

酒店為旗下The Drawing Room 推出全新夏日下午茶！美點包括檸檬香草蘋果千層酥、椰子芒果奶凍、紅莓荔枝朱古力、鹽之花海鹽焦糖酥餅、炙燒吞拿魚伴辣牛油果醬及油蔥酥、鴨肝配櫻桃凍和糖漬櫻桃等；也會配上由茶莊從世界各地搜羅的手工茶系列，像是茉莉鳳眼、意想洋甘菊和蜜樹茶等。

價錢：$478/位（另加一服務費）

供應時段：（平日）14:30-17:30；（週日及公眾假期）14:00-17:30

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓

夏日下午茶 | 圖片來源：瑞吉酒店

【8月下午茶推介 18】麗思卡爾頓酒店 高級珠寶伴精緻茶點

麗思卡爾頓酒店Café 103和國際高級珠寶品牌Qeelin攜手呈獻「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶。一系列美點有迷你煙鴨胸配梅子果凍竹炭包、子薑煙三文魚他他閃電泡芙配小紅莓慕絲醬、香脆芝麻球、紅豆椰子撻莫屬和白朱古力紅桑子慕絲蛋糕等，放在熊貓造型的下午茶層架上，非常可愛！

「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶 | 圖片來源：麗思卡爾頓酒店

價錢：

（平日）$448/位、$748/兩位；

（星期六、日及公眾假期）$478/位、$798/兩位

【 KLOOK預訂 】

供應時段：下午3:15 – 5:15

地址：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café103

「Bobo仲夏饗味之旅」下午茶 | 圖片來源：麗思卡爾頓酒店

【8月下午茶推介 19】香港嘉里酒店 $319/位歎法式下午茶

香港嘉里酒店與法國美容品牌PAUL & JOE BEAUTE聯乘推出「海漾假期」下午茶！以品牌經典標誌菊花，加上滿載夏日氣息的陽光與海灘，打造一系列玩味十足的鹹甜美點，包括：松葉蟹菊花啫喱、伊比利亞火腿及無花果多士、鵝肝醬法式麵包、車厘子開心果歌劇蛋糕、蜜桃泡芙及牛奶朱古力檸檬蛋糕等。另外，額外$188可加配2杯法國凱歌香檳。

價錢及供應時段：

星期一至五 兩位 $638

星期六至日及公眾假期 兩位 $668

【 KKDAY預訂 】

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號

「海漾假期」下午茶 | 圖片來源：嘉里酒店

【8月下午茶推介 20】香港嘉里酒店 $300榴槤主題下午茶

嘉里酒店的大灣咖啡廳推出週末限定東南亞及榴槤主題下午茶自助餐，可品嚐多款東南亞如星、馬、泰、印及越各地的地道佳餚，以及一系列果王榴槤美食及甜品！精選推介榴槤薄餅、脆炸D24榴槤球、D101榴槤港式多士及榴槤巴斯克蛋糕，還有椰子水和檸檬特飲無限飲！

價錢：$300/位

供應時段：逢星期六至日 3:15pm~5pm

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號

榴槤主題下午茶 | 圖片來源：嘉里酒店

（全文完）

常見問題

Jaye Jaye濕疹最嚴重時是怎樣？ 一直長高，但體重維持不變，醫生一度以為他們虐兒。 Jaye Jaye幾時開始患上濕疹？ 六至八個月大左右，濕疹就開始發作，一開始是關節位，慢慢手手腳腳八成都有，連塊臉都有出。

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