返回
按輸入鍵開始搜尋
西九「尋找足印．莫內」沉浸體驗展10月登場　200幅畫作＋36分鐘光影盛宴　一文看清購票安排

西九「尋找足印．莫內」沉浸體驗展10月登場　200幅畫作＋36分鐘光影盛宴　一文看清購票安排

「尋找足印．莫內」 （En Voyage with Claude Monet ）10月登陸尖沙咀西九文化區文化廣場啦！展覽將會透過精彩的360度燈光，和原創音樂設計，讓觀眾體驗印象派大師克勞德．莫內的200幅畫作，彷如置身莫內世界之中。而且，今次亦是亞洲首個以壯觀形式展示莫內作品的展覽，機會難得，即去下文看購票詳情。

【預購門票】

「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

36分鐘光影盛宴　體驗莫內藝術之旅

法國畫家莫內是印象派代表人物及創始人之一，擅長光與影的實驗與表現技法。在今次展覽中，觀眾除了可以透過36分鐘光影盛宴欣賞莫內傑作外，也可以體驗他從巴黎到倫敦，再到荷蘭和挪威等歐洲不同地方的藝術之旅。

【預購門票】

「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）
「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

VR虛擬實境之旅　遊覽莫內故居

沉浸式體驗展具獨一無二的現實與虛擬交錯感覺，帶你進入非一般藝術之旅，享受「莫內的一天」。在旅程入面，觀眾可以從多幅標誌性作品中，發現莫內背後創作靈感，更可以透過專用VR眼鏡，進入莫內位於吉維尼的故居，來一趟刺激的虛擬實境之旅。

【預購門票】

「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）
「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

展覽詳情：

體驗展日期：2022年10月27日 至 2023年1月15日
體驗展開放時間：09:30 – 22:30（每45分鐘一節）

【預購門票】

購票詳情：

票價：
成人（15歲或以上）：早鳥優惠價HK$259 / 原價HK$288
小童（4-14歲）：早鳥優惠價HK$214 / 原價HK$238
家庭套票優惠價（2位成人+1位小童）：早鳥優惠價HK$624 / 原價HK$692
額外加購VR體驗（只限訂購體驗展才能加購指定場次）：HK$28

早鳥優惠期：2022年9月15日 至 2022年9月30日

【預購門票】

（全文完）

有線生活
故宮文化博物館｜10月門票公開發售　免費入場方法＋入場10大須知＋年票｜附購票＋交通指南
親子好去處2022｜$300暢玩沙田7大活動　Kiztopia 60,000呎遊樂場／密室遊戲／地氈槍
這些體驗活動需時多久？

體驗展每節為45分鐘，而額外加購VR體驗每節為12分鐘。詳情即看

有關新型冠狀病毒（COVID-19）的安全性及措施？

本次活動必需遵循政府對疫苗接種要求的規定。詳情即看

上一條影片 賢學思政｜四人認煽動顛覆政權下月判刑　王逸戰上載獄中信被質疑無悔意　官提議盤問釐清
下一條影片 澳門料最快10月尾恢復內地團　賀一誠指獲中央批准　拒評港「0+3」：有些地區可以躺平
客戶服務