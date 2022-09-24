西九「尋找足印．莫內」沉浸體驗展10月登場　200幅畫作＋36分鐘光影盛宴　一文看清購票安排

「尋找足印．莫內」 （En Voyage with Claude Monet ）10月登陸尖沙咀西九文化區文化廣場啦！展覽將會透過精彩的360度燈光，和原創音樂設計，讓觀眾體驗印象派大師克勞德．莫內的200幅畫作，彷如置身莫內世界之中。而且，今次亦是亞洲首個以壯觀形式展示莫內作品的展覽，機會難得，即去下文看購票詳情。

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「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

36分鐘光影盛宴 體驗莫內藝術之旅

法國畫家莫內是印象派代表人物及創始人之一，擅長光與影的實驗與表現技法。在今次展覽中，觀眾除了可以透過36分鐘光影盛宴欣賞莫內傑作外，也可以體驗他從巴黎到倫敦，再到荷蘭和挪威等歐洲不同地方的藝術之旅。

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「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

VR虛擬實境之旅 遊覽莫內故居

沉浸式體驗展具獨一無二的現實與虛擬交錯感覺，帶你進入非一般藝術之旅，享受「莫內的一天」。在旅程入面，觀眾可以從多幅標誌性作品中，發現莫內背後創作靈感，更可以透過專用VR眼鏡，進入莫內位於吉維尼的故居，來一趟刺激的虛擬實境之旅。

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「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

「尋找足印．莫內」展覽。（KKDAY）

展覽詳情：

體驗展日期：2022年10月27日 至 2023年1月15日

體驗展開放時間：09:30 – 22:30（每45分鐘一節）

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購票詳情：

票價：

成人（15歲或以上）：早鳥優惠價HK$259 / 原價HK$288

小童（4-14歲）：早鳥優惠價HK$214 / 原價HK$238

家庭套票優惠價（2位成人+1位小童）：早鳥優惠價HK$624 / 原價HK$692

額外加購VR體驗（只限訂購體驗展才能加購指定場次）：HK$28

早鳥優惠期：2022年9月15日 至 2022年9月30日

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（全文完）