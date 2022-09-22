海洋公園哈囉喂2022｜萬聖節7大刺激點必玩　$280追加門票玩3間鬼屋｜附購票方法＋夜間時間表

海洋公園哈囉喂2022｜海洋公園一年一度盛事，萬聖節哈囉喂回歸了！海洋公園 x AXA 安盛「哈囉喂全園祭2022」於9月17日至10月31日舉行，今年主題是打開哈囉園宇宙、跨越時空！除了4間驚嚇程度爆燈的鬼屋，還有3大特別萬聖節體驗，更有小朋友都可以參加的親子派對，下文為大家介紹7大刺激點、門票預約方法等，預備過個Happy Halloween吧！

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海洋公園 x AXA 安盛「哈囉喂全園祭2022」於9月17日至10月31日舉行。（海洋公園官網）

哈囉喂全園祭2022

海洋公園哈囉喂全園祭今年共設有5大主題活動，包括驚嚇鬼屋「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」和「咒偶」，另外還有透過AiR手機App探索虛擬園宇宙的「『格』新園宇宙」！而今年海洋公園哈囉喂日間體驗由9月17日至10月31日舉行，日連夜驚嚇體驗則於10月14至16日、21至23日、28至31日舉行，門票分為日間體驗及日連夜驚嚇體驗兩種門票。

4大必玩鬼屋

【必玩鬼屋1】潛逃太凶艙

驚嚇指數：5.0

地球資源已所餘無幾，太空殖民計劃勢在必行，一個遠離地球軌道的超巨型太空艙站，成為人類探索殖民星球的唯一希望！但在毫無警告之下，原來不明外星生物早已潛藏太空艙，等待時機突襲活人！太空艙環環相扣，竟變成與世隔絕的驚魂迷宮，你能否靠一己之力衝出重圍，逃離超大型的哈囉喂驚嚇體驗「潛逃太凶艙」？

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4大必玩鬼屋－潛逃太凶艙（Klook圖片）

潛逃太凶艙

地點：海濱樂園怡慶坊

日期：2022年10月14日至16日、21日至23日及28日至31日（共10日）

時間：下午2:00至下午10:00

【必玩鬼屋 2】咒偶

驚嚇指數：5.0

90年前，一個怪異的女嬰誕生於名門望族，該家族從此厄運連連，成員一個接一個死於非命！為求自保，女嬰的父親竟把親生骨肉棄於荒山野嶺，含怨而死的孩子化成鬼嬰，於荒廢的大宅中陰魂不散。如在「咒偶」見到詭異嘅娃娃公仔，記得咪手多多，小心鬼嬰隨時上你身、霸佔你父母，誓要搶走她生前沒有的天倫之樂！

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4大必玩鬼屋－咒偶（Klook圖片）

咒偶

地點：高峰樂園動感天地

日期：2022年10月14日至16日、21日至23日及28日至31日（共10日）

時間：下午5:00至下午10:00

【必玩鬼屋3】 惡靈廢墟

驚嚇指數：4.0

香港猛鬼地帶驚嚇回歸！傳聞所有闖入鬼王地界的人都會離奇失蹤，從此一去不返……想解開呢個都巿傳說，就要組隊靈探，深入陰氣最重的無人廢墟！記得啟動靈探App，在進入廢墟前熱身打怪，收獲第一張靈符，在穿越陰森超市、荒廢地盤和狹窄後巷時，搵出餘下散落的靈符，集齊所有才能封印鬼王，每日首44個封印成功的靈探神手更可解鎖園宇宙寶物！自命膽大心細、一眼關七的你快來組隊出發去「惡靈廢墟」！

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4大必玩鬼屋－惡靈廢墟（Klook圖片）

惡靈廢墟

地點：高峰樂園海濱廊

日期：2022年10月14日至16日、21日至23日及28日至31日（共10日）

時間：下午5:00至下午10:00

【必玩鬼屋4】秦陵大逃脫

驚嚇指數：4.0

園宇宙被邪惡力量扭曲時空，一班探險家被捲入時光隧道，跌入神秘陰森的「秦陵大逃脫」！暗黑古墓中危機四伏，秘道錯綜複雜，集齊流沙、鐵牢等機關重重，真正一步一驚心！行左定行右，決定你的最終結局，揀錯就一去冇回頭！萬一誤闖陪葬室，受詛咒的兵馬俑大軍更會「凶」群而出，隨時拉埋你長相「屍」守！傳說陵墓中藏有可令人長生不老的寶物，你又會否被引誘迷惑，從此走上不歸路？

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4大必玩鬼屋－秦陵大逃脫（Klook圖片）

秦陵大逃脫

地點：高峰樂園怡庭

日期：2022年10月14日至16日、21日至 23日及28日至31日（共10日）

時間：下午5:00至下午10:00

3大哈囉喂體驗

【哈囉喂體驗1】「格」新園宇宙

今年哈囉喂，海洋公園與AiR APP合作，只要下載AiR－Adventure in Reality APP，它便會帶你在「哈囉喂全園祭」與元宇宙間穿梭，途中會有邪惡南瓜、蝙蝠和骷髏頭等從「異世界大爆發」爆裂而出，集結成為5米高的鬼怪列陣！「末日格格趣」還收錄了隕石來襲等驚天異象，一起來感受降臨於現實與虛擬的恐怖！在「格」新園宇宙，只要利用AiR APP捕捉隱藏不同角落的QR Codes，集齊即可過關贏走獎品！

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AiR APP會帶你在「哈囉喂全園祭」與元宇宙間穿梭。（海洋公園官網）

「格」新園宇宙

地點：海濱樂園廣場

日期：2022年9月17日至10月13日、17日至20日、24日至27日

時間：上午10:00至下午6:00

日期：2022年10月14日至16日、21日至 23日及28日至31日

時間：上午10:00至下午10:00

【哈囉喂體驗2】搗蛋糖果樹

趁著世界大亂，精靈嘩鬼也乘機出沒搗蛋，佈下「嘩鬼迷失樂園」，看看誰最快走出樹籬迷宮！在「嘩鬼迷失樂園」，小朋友還可挑戰「搗蛋糖果樹」小遊戲，揮棒打一打，糖果禮物就到手帶回家！

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小朋友可挑戰「搗蛋糖果樹」小遊戲。（Klook圖片）

搗蛋糖果樹

地點：海濱樂園廣場「嘩鬼迷失樂園」

日期：2022年10月1日、2日、4日、8日及9日（共5日），每日4場

【哈囉喂體驗3】萬聖節親子派對

萬聖節派對當然少不了裝神弄鬼！今年「嘩鬼細路大本營」和「開心鬼畫符」安排了專業化妝師駐場，小朋友可以學畫面部彩繪後自己打扮成「鬼怪」，或讓化妝師在面部或手臂畫上型絕全場的精緻彩繪，成為全場焦點！機會難得，離開前大家記得與一班「精靈鬼怪」影相打卡！

機會難得，離開前大家記得與一班「精靈鬼怪」影相打卡！（Klook圖片）

票價

海洋公園哈囉喂正價入場門票收費為成人$360、小童（3-11歲）$216，可以玩盡哈囉喂全園祭日夜景點設施，但不包括4大鬼屋。如果想玩鬼屋，需要額外購買組合景點門票（共兩種），收費由$280起，由9月23日起發售：

1. 哈囉喂「屍」家組合景點門票（成人／小童 $280）

可進入指定3個哈囉喂全園祭景點：

｢潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」及「秦陵大逃脫」（每間1次）

2. 哈囉喂「腥」級組合景點門票（成人／小童 $380）

可進入指定4個哈囉喂全園祭景點：

｢潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」及「咒偶」（每間1次）

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入園時間表及預約方式

由於疫情關係，客人購買票後，必須透過海洋公園官方網站提前預約入園日期。

日間體驗：2022 年 9 月 17 日至 10 月 31 日期間舉行 (逢星期二及三除外，2022 年 10 月 4 日照常營業)

日連夜驚嚇體驗：2022年10月14日至16日、21日至23日及28日至31日（共10日）；上午10:00至下午10:00

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（全文完）