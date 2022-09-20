打風｜天文台指「颱風BB」下周帶來不穩天氣　美預測達強颱風程度　內地料1至2個熱帶氣旋形成

天文台預料，未來兩三日華南地區一帶天色良好，不過隨著一個廣闊低壓區會在下周初至中期，南海北部至呂宋海峽會有不穩天氣。據美國全球預報系統（GFS）最新預測，一道低壓區將於菲律賓以東形成，採取向西移動路徑，料下周四（29日）在香港以西的陽江市一帶登陸，強度最高達強颱風程度。

天文台指，隨著一個廣闊低壓區會在下周初至中期，南海北部至呂宋海峽會有不穩天氣。

周末風大有驟雨

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來兩三日影響華南沿岸，該區天色普遍良好，預料明日部分時間有陽光，風勢頗大及乾燥。受季候風補充影響，本港周末期間沿岸地區風勢頗大及有幾陣驟雨。

低壓區是所有颱風都會必經的最初階段，可以說是「颱風BB」，但最終能否出世或成長，則要視乎眾多因素。天文台指，一個廣闊低壓區會在下週初至中期，為南海北部至呂宋海峽帶來不穩定天氣。

下周初至中期，天文台料本港天氣不穩。（天文台網頁截圖）

美料低壓區西移 料陽江市一帶登陸

據美國全球預報系統（GFS）預測，一道低壓區將於本周六（9月17日）於菲律賓以東形成，之後向西移動，至下周四在香港以西的陽江市一帶登陸，GFS料該低壓區海平面中心最低氣壓為955 hPa，達強颱風程度。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的預測指，該低壓區下周四會在台灣以東海域集結。

美國全球預報系統（GFS）最新預測，一道低壓區將於菲律賓以東形成，採取向西移動路徑。（Windy.com截圖）

內地中央氣象台表示，未來10天，西北太平洋面和南海海域可能有1至2個熱帶氣旋生成。台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今日引述最新歐洲預報指，本周末前後台灣及巴士海峽附近，將有熱帶擾動或風暴活動，預計周日（25日）晚熱帶擾動發展的最高機率為70%，風暴發展機率則為20%。

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