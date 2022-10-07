一線搜查︱日本疫後再無100円壽司？松屋、炸雞、迪士尼門票　5類港人最愛商品通脹下加價

日本自由行｜受日圓貶值、能源價高、疫後開關等因素影響，日本8月物價按年升2.8%，物價升幅是30年來最高！不少向受港人歡迎的日本商品，例如100円壽司、便利店炸雞，統統都難敵通脹加價！《有線生活》編輯整合5類在過去兩年加價的商品，讓大家「返鄉下」前做好心理準備。

日本通脹自今年6月起一路向上，10月達到高峰，平均加價14%（日テレNEWS）

《日テレNEWS》日前報導，日本踏入10月將會有6532種商品加價，加幅平均達14%。除了電器、肉類外，就連鎖麥當勞、冬甩店、迴轉壽司店都相繼加價。《有線生活》參考有關報道，以及網上商品價格，整合出5大類受通脹影響加價、港人最愛商品。下列介紹的價格單位為日圓，全部已含稅。

餐廳

【1】壽司

港人最愛的連鎖迴轉壽司店壽司郎，以及其對手藏壽司，因食物原材料價格上升而紛紛加價。壽司郎自1984年創業以來一直100圓一碟（不含稅）作招來。今年10月的加價可謂打破了多年的傳統，壽司郎每碟¥110加至¥120，另一家迴轉壽司龍頭，藏壽司每碟¥110加至¥115。

以往100圓一碟壽司的口號已成絕響。（読売テレビニュース）

【2】牛丼

日本三大牛丼連鎖店中(吉野家、すき家、松屋)，很多香港人認為松屋最好吃，而且松屋是三間之中唯一在香港沒有分店，更顯珍貴。今年5月起松屋的「特盛牛丼飯」將由¥650加至¥680。其對手吉野家的「牛丼並盛」將在10月起由¥426加至¥448。

不少港人遊日時愛吃牛丼飯，貪佢又平又飽肚。(松屋官網)

【3】便利店小食

去日本旅行，不少香港人都愛到酒店附近的便利店買便當或者小食。Family Mart的炸雞「ファミチキ」很可能是便利店中知名度、最受歡迎的小食，它由2006年開售至今已經成為Family Mart的招牌商品，在今年7月也迎來加價，由¥180加至¥198。另一家連鎖便利店LAWSON的炸雞則由¥216加價至¥238。

便利店Family Mart炸雞出名香脆多汁。 (Family Mart官網)

【4】麥當勞＆肯德基

雖然香港也有麥當勞和肯德基，但是日本的麥當勞不時推出期間限定新口味，每次都令人躍躍欲試。不過，從9月30日起日本麥當勞6成的商品加價¥10至¥30不等，其他快餐店如肯德基和Mos Burger也不例外，幾乎在同一時間一同加價。Twitter有網民趁加價之前，買了大量中秋限定的「月見漢堡」。

月見漢堡是日本麥當勞獨有的口味。(Twitter)

【5】甜品

Mister Donut出了名又平又好吃，而且每款口味的造型都十分可愛，非常受女性歡迎。由於香港沒有分店，小編每次去日本都會買來打卡。由於原材料價格上升，尤其是製造麵包、蛋糕的小麥粉升幅較高，Mister Donut繼3月加價一次後，將會在11月再次加價，大部份商品加價10至20日圓，如招牌冬甩「ポン・デ・リング」將會由¥120加至¥140。

11月起招牌冬甩「ポン・デ・リング」將會由¥120加至¥140。(Mister Donut 官方Facebook)

【6】家庭餐廳

在家庭餐廳能夠吃到多國料理，又不用擔心錢包大縮水。不過，以便宜為賣點的家庭餐廳GUSTO，今年10月也乘上加價浪潮，餐單上過半數的料理會加價，例如招牌「芝士漢堡」由¥699加至¥769，整體價格上漲約5.6%。

以很便宜的價格吃到鐵板餐，是家庭餐廳的一大賣點。(Twitter)

食品

【1】杯麵

宵夜熱門之選的日清咚兵衛烏冬腐皮碗，由於烏冬的原材料小麥粉價格高漲，從今年起由¥193加至¥214，上一次加價是疫情前的2019年。

日清咚兵衛腐皮烏冬長期在香港各大日本食品店熱銷。(日清官網)

【2】咖哩

越來越多人喜歡用日式咖哩磚或即食咖哩袋煮飯，因為夠方便同時又可以還原到日式咖哩的味道。日式咖哩大牌Golden Curry 的咖哩磚今年起會由¥332加至¥366。

日式咖哩磚十分方便(Golden Curry官網)

【3】雪糕

編輯認為雪見大福是雪糕界的王者，不單外型可愛，糯米皮包住各種口味的雪糕，真的非常好吃。聽聞有一個神奇的現象是雪見大福在冬天反而賣得很好。今年起雪見大福由¥378加至¥410。

半融化雪見大福的口感一流。(LOTTE官網)

飲品

【1】啤酒

小麥價格高企，麒麟啤酒、朝日啤酒、三得利等啤酒大廠，由10月起均加價大約10%，一罐350ml啤酒由大概¥220加至¥233~249，最誇張的店鋪更由¥199加至¥315！不少提供酒類的餐廳例如居酒屋和酒吧的價錢也會相對調高。如果你喜歡一大班朋友在餐廳大喝一番要注意了，通常餐廳的酒精飲品會比原價高出不少，小心埋單時嚇一嚇。

不少港人喜歡到日本居酒屋體驗地道文化。(麒麟啤酒官方IG)

【2】奶製品

由於牛的飼料價格上升，明治牛奶旗下牛奶、乳酪和芝士將會在11月起加價，例如一枝900G的乳酪飲品將由¥280加至¥290，當中以芝士加幅最大，最高可達15.5%。如果喜歡吃日本製的乳酪和即食芝士就要留意了。

牛奶及奶製品加價，不少餐廳都會受到影響。(unsplash)

【3】自動販賣機

飲料大牌如可口可樂、伊藤園都表示會加價，加幅由6-18%不等。其中500ml瓶裝的可口可樂由154日元加至176日元，加幅超過14%。雖然飲料的價錢不多，但是小數怕長計。

常在自動販賣機找到可口可樂和伊藤園的飲品。(unsplash)

景點

【1】東京迪士尼樂園

在日本暫停自由行的期間，東京迪士尼樂園推出共3大全新夢幻園區及設施，包括美女與野獸主題粉色城堡、全新機動遊戲等。在政府宣佈開放自由行的同時，迪士尼的入場費也加至¥7,900-9,400 (舊價¥8,200-8,700)。

東京迪士尼在疫情期間擴建新園區和設施。(東京迪士尼官網)

【2】大阪環球影城 (USJ)

大阪環球影城一向與多個著名IP合作建立主題園區，例如任天堂、哈利波特和進擊的巨人。從10月22日起，一日票由¥9,400加價至最高¥9,800，並會採用浮動票價制度，即是視乎當天的需求調整價格。

大阪USJ內的超級任天堂世界。(大阪環球影城官網)

交通

【1】日本航空 (JAL)

日本航空JAL在2022年4月15日至2023年4月11日期間實施價格調查。成人正常票價加8%，小童正常票價加3%。例如，現時1月淡季往來香港和東京的成人經濟座位，是大約$5500。

JAL成人及小童機票均加價。(日本航空官網)

【2】地鐵、JR、新幹線

為了建設無障礙設施，主要營運東京鐵路的JR東日本、東京地鐵，來年3月起每程加¥10，例如現時由池袋去新宿的車費是157日圓，屆時會是167日圓。而JR西日本的山陽新幹線的「希望號」及「瑞穗號」也將會在明年迎來50年來首次加價。

(JR東日本官網)

這場通脹浪潮仍不知道會持續到什麼時候，如果有意去日本旅行記得要提早計劃！

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