東京首間無印良品500元店開幕　朱古力士多啤梨乾／日本限定糖果屋　7大商品必買

東京無印良品500元店｜日本生活雜貨品牌MUJI無印良品，一向深得香港人歡迎，原因是無印的產品種類豐富，也因為日本設計配搭簡約的風格，令顧客對貨品質素感到安心。最近日本無印良品推出全新的商店模式，以全店主打超抵價商品為賣點，大部份都是500日元以下！這間位於Atre三鷹的全新無印，令粉絲們可以趁著日元弱勢去東京大手掃平貨！

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位於Atre三鷹的全新無印良品500（MUJI）

「無印良品500元商店」首次推出就選在東京的三鷹車站atre商場內，參考了百元商店的模式，主打500元或以下的日用品，讓人可以不肉赤地滿足購物欲！另外，三鷹車站附近有人氣景點吉卜力美術館，前來遊玩的旅客也能順道到無印良品500元商店盡情掃平貨！。

零食類商品琳琅滿目（MUJI）

無印良品500元商店提供了近3,000件的商品選擇，當中約有2,000件以500日元或以下的超抵價格就可以買到！商品種類包括各種清潔用品、廚房用品、衛生紙，環保化妝水、乳液等護膚商品與貼身衣物；亦有多種港人最愛的文具、食品和零食，琳瑯滿目的商品讓你逛得眼花撩亂！以目前的匯率計算，500日元約等於港幣26.5元，非常抵買！

家庭必備的各種工具和廚房用品（MUJI）

無印良品500元商店更計劃在2023年春夏時增加100件新商品，以及在2023年內於東京都開設30家 「無印良品500元商店」，明年訪日旅遊又多了逛街購物的好選擇！

許多日系精緻文具選擇（MUJI）

7大推薦必買商品

以下商品為小編的精選推薦，價錢已經含稅項，並以今日（10月31日）匯率換算為港元供參考。價格可能會變動，最新價格請參考官網。

【1】日本限定！糖果屋DIY套裝

糖果屋的童話故事家每戶曉，你有沒有想過自己親手做一個？這個糖果屋DIY套裝是日本聖誕期間限定的商品，內含構成糖果屋的餅乾、糖霜粉、用來擠糖霜的膠袋和聖誕老人造型糖果。玩家可以發揮創意，在糖果屋上加上自己喜歡的糖果，與小朋友一起做會是一個快樂的親子活動！

糖果屋DIY套裝在香港見不到。（MUJI）

與小朋友一起做會是一個快樂的親子活動。（MUJI）

商品名稱：自分でつくる 組み立てるヘクセンハウス

價錢：1,490円（約HK$79）

【2】入口即融！朱古力士多啤梨乾

小編私心推薦，一試難忘的超級好吃！外層的醇厚的冧酒味白朱古力，包裹著超巨型原粒草莓乾，味道酸酸甜甜，口感更是入口即融！朱古力除了冧酒味外，還有抹茶味和草莓味朱古力。除了好吃，日本價錢只需約HK$15.4，足足比香港的$26定價平約40%！在日一見到必定要掃幾包！

朱古力除了冧酒味外，還有抹茶味和草莓味朱古力（MUJI）

商品名稱：不揃い ラムチョコがけいちご

價錢：290円（約HK$15.4）

【3】人氣第一！棉質舒適短襪子

棉質的布料非常吸汗，透氣舒適，這個短襪系列非常適合氣溫這又潮濕的春夏穿著。具有很強的抗洗性，不容易起毛粒，穿著運動鞋及平底鞋等日常衣著長度都剛剛好，不愧是人氣No. 1襪子。

棉質的布料非常吸汗，透氣舒適，適合春夏季節（MUJI）

商品名稱：足なり直角 スニーカーイン（グレー）

價錢：230円（約HK$12.2）

【4】多種少女心顏色！水性簽字筆

圓形筆身設計，材料是啞光質地，握感超舒適，適合學生長時間書寫！全種類有10種顏色，除了實用性滿分的黑紅藍，還有很多少女心爆棚的粉色系，超適合用來寫日記！

全種類有10種顏色（MUJI）

商品名稱：水性サインペン

價錢：120円（約HK$6.4）

【5】超可愛造型！多口味四角蛋糕

店內整合陳列架上排出一系列多口味的四角迷你蛋糕，非常挑起食欲！造型都超可愛，很適合用來當手信！蛋糕口味有朱古力布朗尼、紅茶、抹茶、水果冧酒和混合果仁等等，多到讓人眼花！

蛋糕口味有朱古力布朗尼、紅茶、抹茶、水果冧酒和混合果仁等等（MUJI）

商品名稱：しかくいお菓子、ケーキ

價錢：290円（約HK$15.4）

【6】防潮濕必備！多用途掛勾

廚房器具如果不徹底吹乾就放在櫃桶內，很容易滋生霉菌，如果是接觸到食物很容易吃下肚做成健康問題。在香港潮濕又細小的環境下，非常需要各種掛勾掛起廚房用具或者雨傘，既節省空間又避免長出霉菌。

廚房的器具如果不徹底吹乾就放在櫃桶內，很容易滋生霉菌（MUJI）

各種掛勾掛起廚房的用具（MUJI）

商品名稱：ステンレスひっかけるワイヤークリップ（4個夾勾）

價錢：390円（約HK$20.7）

【7】超柔軟~包頸羊毛毛衣

很多羊毛衣的毛質不好，尤其是頸部這種經常摩擦的地方，會容易感到痕癢而非常不舒適。無印良品的衣服品質出名好，這件包頸毛衣身體部份採用100%美利奴羊毛，而頸的部份則採用聚酯纖維混紡，保暖之餘做到不刺肉的舒適體驗。

身體部份採用100%美利奴羊毛，而頸的部份則採用聚酯纖維混紡（MUJI）

商品名稱：首のチクチクを抑えたリブタートルネック洗えるセーター

價錢：1,990円（約HK$105.6）

無印良品 500 アトレヴィ三鷹

地址：東京都三鷹市下連雀3丁目46-1（三鷹車站ATRE 4F）

營業時間：10:00〜21:00

交通方式：直連JR三鷹站，站內閘內4樓，閘內有電梯直上

（全文完）