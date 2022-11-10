一線搜查｜的士司機為差3元車資　爆粗怒罵後生仔　業界：不要過分執著車資問題

的士司機爆粗鬧乘客！近日有網民在社交平台上分享一條長約1分鐘的車CAM片段，片中所見一名乘客搭的士時，因為欠3元車資而被的士司機用粗口大罵，之後更疑似將他載回原地。影片引起網民熱議，不少人都認為司機態度惡劣兼小題大做。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊裳接受《有線生活》訪問時認為，司機不要過分執著車資問題。

近日有網民在社交平台上就分享一條長約1分鐘的車CAM片段。（FB＠蔡西西 影片截圖）

乘客差3蚊 的士司機粗口怒罵

近日在社交平台上流傳一條長約1分鐘的車CAM片段，事發為2021年。片中所見，一名年輕的男乘客疑在到達目地後對司機說：「司機，我差3元。」的士司機續問：「八達通呢？」該男乘客表示沒有。下一句已聽到司機開始以粗言穢語怒罵他，更說要把他載回上車原點。

乘客在背包翻箱倒籠後對司機說：「司機，我差3元」。（FB＠蔡西西 影片截圖）

的士司機開始以粗言穢語怒罵他，更說要把他載回上車點，接著關上車門。（FB＠蔡西西 影片截圖）

載乘客回原地後再收取車資

把乘客載回去的途中，司機邊開車邊指住乘客大罵：「你傻X咗？」、「喺啲咁嘅X地方，仲話爭3蚊」等。影片最後是一段文字並交待事情結局：「結果，被大罵完一輪，返回上車的地點，再要把身上僅餘的26元才可以下車，完」。

把乘客載回去的途中，司機邊開車邊指住青年大罵。（FB＠蔡西西 影片截圖）

網民批恰細路 影衰的士業界

影片引起網民熱議，網民都替該名青年感到不值：「只是少收3元，會餓死嗎」、「小朋友好慘，希望他不是趕住上學」。亦有人認為他「影衰」整個的士行業，更揚言要找出這個的士司機。亦有網民質疑，把乘客載返原點，代表司機未能履行他的職責，為何還要付26元車資。

影片引起網民熱議，網民都替該名青年感到不值。（FB＠蔡西西 影片截圖）

法例約束司機乘客守禮

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機在作為該等司機時，應該有禮貌及守規矩，不得無理延誤行程，違者最高被罰款$3,000及監禁6個月；而同一條例亦規限乘客的一般行為，包括不可使用不良／冒犯性的語言、或作出不守規矩的行為。

此外，《道路交通條例》列明任何人都不應在明知，或有理由相信自己無能力繳付合法車費的情況下，意圖逃避繳付合法車費而租用的士，或不誠實地設法逃避繳付應付的合法車費。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機應該有禮貌及守規矩，不得無理延誤行程。（Unplash圖片）

業界：不要過於執著車資問題

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊裳接受訪問時指，不論司機或乘客，大家都應以禮相待。杜燊裳說，相信乘客選搭的士都只因趕時間，司機不應將怒氣發洩到乘客身上，更不應把乘客載回原地。他又分享自己過去曾遇過同類事件，最後乘客都會在事後補回車費，建議若只欠少許車資，司機應酌情體諒乘客。

杜燊裳說相信乘客選搭的士都只因趕時間，司機不應將怒氣發洩到乘客身上，更不應把乘客車回原地。（Unplash圖片）

杜燊裳又說，明白乘客有時未必有足夠現金，假如遇到車費不足問題，司機應與乘客互相信任，乘客亦應主動提出事後補回車費。最後他表示，雖然業界並未有特定指引，但工會過去亦曾多次提到，希望的士司機們不要過於執著車資問題，報警只會浪費自己掙錢時間。

（全文完）

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