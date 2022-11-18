砧板用洗潔精洗原來超錯！教你正確清洗法　附5大防霉防菌貼士

疫情關係，多了人選擇在家下廚。除了煮熟食物防止細菌，煮飯後的用具亦必須清潔乾淨。各種廚具中，經常接觸到生食物的砧板，是最嚴重的細菌溫床。相信大家一般都會以清水和洗潔精清洗使用後的廚具，但原來這樣反而會更易令砧板發霉且暗藏細菌，是大忌！下文為大家整理了正確清洗砧板和保養的5個貼士。

除了煮熟食物防止細菌，煮飯後的用具亦必須清潔乾淨。（Unsplash圖片）

不同砧板處理生熟食物 避免細菌交叉感染

現時家用砧板的選擇越來越多，例如木砧板、塑膠砧板、樹脂砧板等，其實不同材質各有不同的用處，例如木砧板夠厚重、且韌度夠強，適合剁肉；膠砧板就輕巧又快乾。用家應按生肉、蔬菜、水果等不同食材類別，準備不同砧板處理生熟食物，避免細菌交叉感染。而眾多砧板中，相信傳統的木砧板為最多人用，你會怎樣清潔它呢？

用家應按生肉、蔬菜、水果等不同食材類別，準備不同砧板處理生熟食物，避免細菌交叉感染。（Unsplash圖片）

【貼士1】洗潔精清潔大忌！

我們一般都會使用能去油去漬的洗潔精清潔廚具，但由於木砧板內有種抗菌物質，若用洗潔精清洗會將該物質洗走。加上木材的質地容易吸收，若用洗潔精或漂白水等清潔，木材會吸收清潔劑中的化學物質。

木材的質地容易吸收，若用洗潔精或漂白水等清潔，木材會吸收清潔劑中的化學物質。（istock圖片）

【貼士2】砧板刮痕易藏細菌

此外，假若木砧板上有些刮痕或難以發現的裂痕，長期使用下，食物殘渣和細菌會在木砧板積聚，導致發霉。必須正確清潔，才可防止食材沾到砧板上已被吸收的化學物質或細菌。

食物殘渣和細菌會在木砧板裂痕中積聚。（Unsplash圖片）

【貼士3】用檸檬／白醋除腥臭味

其實我們平時只要以清水清潔砧板便可。如你切過海鮮、肉類等生肉，想去除腥臭味的話，可以使用檸檬塗抹在砧板上，或將白醋倒在砧板上。如想砧板表面變得光滑些，可以用粗鹽擦拭表面。

想去除腥臭味的話，可以使用檸檬塗抹在砧板上。（Unsplash圖片）

【貼士4】砧板清洗後勿放桌面上

清洗後的砧板應怎麼處理？切勿將它放在桌面上，這會令砧板更易發霉！清洗砧板後應用乾布抹乾，然後豎放於當風處例如窗邊，或者在陽光下自然曬乾。但要注意，砧板不應放在太陽下長時間暴曬，稍為曬曬便應收回到陰涼位置待乾，以免被曬乾或吹乾導致裂開。

切勿將清洗後的放在桌面上，這會令砧板更易發霉！（Unsplash圖片）

【貼士5】每3個月為砧板塗上食用油

日子久了，「身經百戰」的木砧板可能會因為處理不同食物而產生裂紋。為預防砧板「長皺紋」，我們可以約每3個月為砧板塗上一次食用油。而平時亦可多用砧板處理油分較多的食物，增加滋潤度、減少龜裂出現。

（全文完）