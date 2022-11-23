一線搜查｜天文台料下周五僅14度　季候風殺到　大半日跌11度坐「氣溫過山車」

本港下周開始轉冷，大家是時候準備冬季衣服！天文台預料，受強烈東北季候風影響，下周本港氣溫將明顯下降，大半日間急跌11度，氣溫如坐「過山車」。據最新天氣預測，本港下周五（12月2日），市區氣溫最低只有攝氏14度。

受強烈東北季候風影響，天文台預料下周本港氣溫將明顯下降。（西九文化區@fb）

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在今明兩日影響廣東沿岸。同時，高空擾動會為該區及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台展望，本港明日多雲、間中有雨，氣溫介乎22度至24度。

大半日跌11度

隨著高空擾動遠離，本周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。下周初該區風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖，預料下周二（11月29日）最高氣溫達28度，不過受強烈東北季候風影響，本港下周三（11月30）將會突然轉涼，最低氣溫下降至17度，即大半日內跌11跌，氣溫如坐「過山車」。

本港下周三料會突然轉涼，最低氣溫下降至17度，大半日內跌11跌。（天文台網頁截圖）

天文台預下周五僅14度

根據天文台自動分區天氣預報顯示，12月1日本港上午7時大部地區都不足15度，其中打鼓嶺區更只有12度。天文台預測，至12月2日本港氣溫將進一步下降，屆時市區只有14度至18度。

下周本港分區最低僅12度。（天文台網頁截圖）

東北季候風怎樣形成？

天文台解釋本港氣溫驟降，是由於受強烈冬北季候風影響，究竟什麼是冬北季候風？根據天文台網頁解釋，東北季候風的形成，主要是陸地與海洋的增熱和冷卻程度有所不同。

冬季時，陸地冷卻快，使其温度比海水温度低，造成陸地上的氣壓比海洋高，空氣便由陸地流向海洋。在冬季，每當有寒潮時，亞洲大陸比南中國海的氣温低，引致氣壓差異，氣壓梯度力令冷空氣從亞洲大陸高壓中心向南擴散，移向氣壓較低的南中國海。地球自轉時產生的科氏力是垂直於風向，因此改變了風向；在北半球，當空氣由高壓中心向外流動時，科氏力會令空氣向右偏轉，形成順時針方向的旋轉；在南半球，情況則相反。

除了科氏力，風在地球的表面亦會因摩擦力而減慢速度。在氣壓梯度力、科氏力和摩擦力的共同作用影響下，冬季季候風一般是從東至北這個象限吹向中國南部，故冬季季候風，我們一般亦稱為東北季候風 。

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