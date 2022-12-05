一線搜查丨巴裔港人做運輸月入8萬　養一家八口　$4,000租公屋竟不用交雙倍租金？

月入8萬仍可以住公屋？日前手機App小紅書瘋傳一段影片，講述一名50多歲的巴裔港人，自稱育有4子1女，加上老婆、媽媽和自己，一家八口，靠日做17小時貨車司機、月入8萬來支撐家庭，而他正居住的，竟然是月租4千多元公屋。不少網民都指他是公屋富戶，又質疑為何他不用交雙倍租金。

巴裔港人做運輸月入8萬（丁鵬輝-天台人在香港＠小紅書）

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日做17小時供斷80萬貨車

小紅書用戶「丁鵬輝-天台人在香港」日前分享一條訪問片段，受訪者為巴裔港人，以流利廣東話稱自己是16噸貨車司機，車輛價值80多萬元，屬自購：「一路搵錢一路供囉，依家供晒喇。」事主續指，他早上7點起身，工作至凌晨3至4點才收工，日做16至17小時，午飯就吃麵包、生果，又或者帶飯盒。

日做17小時供斷80萬貨車（丁鵬輝-天台人在香港＠小紅書）

日常費用方面，事主育有4子1女，加上老婆、同居媽媽及自己，一家八口，現居500呎公屋，月租4千元。生活支出上，他稱每月有1.5萬元作汽車供款；2.5萬元保險費、停車場費、油費；2萬元則用作房租和生活費，扣除以上開支，每月至少儲4至5萬元。

事主育有4子1女，共一家八口（丁鵬輝-天台人在香港＠小紅書）

事主育有4子1女，共一家八口（丁鵬輝-天台人在香港＠小紅書）

慳錢全靠吃薄餅、做咖哩飯

主持人問到：「如果你冇咁多仔女，你都買到樓，揀3,000萬定揀3個仔女？」該名巴裔港人直指：「買到，不過冇用，仔女唔係你想有就有。」他補充，其實因為他們吃薄餅、做咖哩飯，所以才節省到金錢。

主持再問，以往有不印少巴裔港人都會選擇「當差」，為何他會做司機？巴裔港人則認為警察人工少，工作性質危險，所以「做警察不如開貨車」。

巴裔港人爸爸不願做警察（丁鵬輝-天台人在香港＠小紅書）

$4,000租公屋不用交雙倍租？

影片近日引起網民熱議，其中一點最多人質疑的是，為何事主月入8萬仍可住公屋。事實上，根據房委會資料顯示，住戶如超過現行公屋入息限額不多於2倍，仍可繳交公屋單位的原有租金；約2倍以上但不高於3倍，才需要繳交1.5倍淨租金；約3倍以上但不高於5倍，則需要繳交2倍淨租金；如超逾5倍就須遷出現居公屋單位。

以巴裔港人8口之家為例，現時入息限額為52,310元，即月入104,621元以上才需要繳交1.5倍租金，而資產淨值限額是755,000元，如果事主的資產沒有超出上限，他們仍然可以住公屋。

入息及資產淨值限額（房委會網站截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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