一線搜查｜西環海都樓3,000萬大維修　居民質疑法團黑箱作業　「夾硬攞走」長者業主棺材本

西環海都樓小業主聯同全港業主反貪腐反圍標大聯盟，上月底到民政事務總署請願，要求民政署介入海都樓3,000萬元大維修爭議。免費電視77台節目《一線搜查》訪問過小業主，他們質疑立法案法團通過工程時黑箱作業，有業主表示：「我哋唔係反對大維修，我哋都好希望有大維修……喺呢度住咗幾廿年嗰啲業主變晒老人家，喺佢哋棺材本度夾硬攞走，咁係其實好慘！」

西環海都樓有300多戶居民。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

法團改選有單位被淋紅油

西環海都樓1966年入伙，共有4座，住有300多戶。2019年海都樓收到政府強制驗樓令，當時法團沒有採用市建局的「招標妥」，招標時有13間工程公司投標，報價平均超過3,000萬元。據居民指出，當時已有小業主質疑標價不合理。由於當時海都樓已6年未召開過居民大會，代表性成疑，土地審裁處命令要重選業主立案法團，但到重選前數天，有單位被人淋紅油，更留下一把刀，也有單位被人淋糞。

有單位被淋紅油，地上更留有一把刀。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

法團主席未簽合約已動工？

到了改選當日，有不少居民親身到場，卻發現自己竟然「被授權」予原法團成員投票，改選在質疑和反對聲音中完成，更通過了3,000萬元大維修工程，平均每戶要夾8.5萬元。資料顯示，海都樓聘用的顧問公司，與將軍澳翠林邨所選用的是同一間，翠林邨維修工程涉款1.7億元，同樣被指黑箱作業，爭議不斷。【相關文章】翠林邨1.7億大維修又流會 小業主稱「被授權」：我阿媽死咗7年點解有佢簽名

海都樓法團主席未簽名批准工程動工，但疑有其他法團委員，在未得主席同意下，另造新印章，與工程公司簽約。上月初，法團成員帶備燒豬，想強行衝入大廈開工，居民則以「人肉長城」，阻擋大廈出門口，成功阻止。

海都樓小業主促請民政署介入。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

法團秘書變主席？

大維修引發爭議不斷，改選後的法團主席表示壓力太大而辭職。法團於是匆匆補選主席，但卻以閉門會議方式選出，居民不可參選。結果由法團原秘書變身成為主席，繼續推動3,000萬大維修動工。一班反對的小業主一方面籌款希望申請禁制令，禁止工程動工，另一方面則要求民政署介入。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟莊榮輝表示，法團秘書可以由非業主擔任，但委員及主席必需要是業主或得到業主授權，而該他所知，該位秘書選出成為主席時，沒有出示任何授權證明，令人質疑其身份合法性。有關海都樓大維修爭議，可按此重溫《一線搜查》第111集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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