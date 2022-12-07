一線搜查丨尖沙咀打邊爐湯底突爆炸　事主引述餐廳稱如報警該餐就收費　律師：或涉勒索

打邊爐豈料遇鍋底爆炸！日前，有網民在尖沙咀火鍋店打邊爐，隨後火鍋突然爆炸，湯底直衝上天花板，事主稱，眼睛及面部均被燙傷出現刺痛感，左眼視力亦有點朦糊。事主引述店家說，願意賠償清潔費，但如果選擇報警，該餐火鍋就要收費。《有線生活》向律師梁永鏗查詢，他指店家有關做法或涉及勒索。

火鍋突爆炸 湯底直衝天花板

有網民在Facebook出文指，日前（12月4）在尖沙咀火鍋店「黑樺牛牧場」光顧了一份「台灣麻辣火山鍋」，員工在鍋底上枱時，於火山洞口加入類似酒精液體後點火，後來火燄消失，員工再加入麻辣油。過了大概10分鐘，火山鍋底突然爆炸，湯底直衝上天花板，辣油更濺污事主全身。

隨後，事主指眼睛及面部均被濺到，並開始出現刺痛感，左眼視力亦有點朦糊。事主引述店長解釋，未試過發生同等情況，經理則表示會賠償清潔費，但如果選擇報警，這餐火鍋就要收費。

店方發道歉啟示及賠償

事故發生兩日後（12月6日），事主表示已經收到餐廳正式道歉及賠償，而餐廳也在Facebook專頁刊登啟示，指鄭重向事主道歉及致意最深切慰問。餐廳表示會加強員工的內部培訓，以及加強同事處理突發事件能力，確保同類型事件不會再次發生，另外會確保事主得到合適的醫療支援及財物損失上補償。

店方發道歉啟示及賠償（黑樺牛牧場@FB）

律師：店方做法有可能變勒索

《有線生活》就此事詢問了律師梁永鏗，梁指火鍋點火及加入麻辣油，是員工在工作上代表公司進行，因此在責任上，員工和公司也應該負責，事主要求賠償是合理的。至於店方稱，事主選擇報警的話，該餐火鍋就要收費，梁表示，報警是一般市民合法的權利，如果要求付款才可進行，可能變成勒索。

梁永鏗指，報警是一般市民合法的權利， 如果要求付款才可進行，可能變成勒索。（梁永鏗律師事務所＠FB）

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