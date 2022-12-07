一線搜查｜野豬無辜被撲殺？錯在有人餵？山藝專家教行山、露營遇野豬兩招自保

近年經常有市民在郊野甚至是市區目擊野豬，漁護署調整政策，將捕捉、絕育、放回，改為直接撲殺，以減低「人豬衝突」機會。但有關注野豬的團體認為撲殺是「倒行逆施」，免費電視77台節目《一線搜查》訪問市民意見，山藝教練又會教授遇見野豬時的安全應對方法。

有行山市民表示經常見到野豬大家庭出沒。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有市民表示經常見到人餵野豬

《一線搜查》訪問過幾位市民，他們都表示經常在郊野目擊野豬出沒，牠們有大有小，而且見過有人餵飼，「我見過啲人餵餐包，雪梨都見過人一個個丟俾佢食」。被問到目擊野豬出沒會否驚慌，有人表示：「唔驚，你唔好搞佢咪得囉，佢都唔會埋嚟。」但有人稱「始終係有啲驚嘅」，另有人表示，如野豬靠近，會舉起行山杖作勢揮下，聲稱可以嚇退野豬。

郊野遇到野豬應保持鎮定，切勿做出挑釁行為。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

餵飼令野豬主動接近人類

對於近年零星發生的野豬襲擊人事件，香港山藝協會總教練梁梓浩表示，大部份情況都不是野豬主動去襲擊人類，而是人類進入了牠們的生活圈，導致牠們出現攻擊性。梁梓浩表示，有野豬可能因為欠缺食物，會主動走近人類尋找食物，「因為有人餵慣咗，呢個動作真係唔要得嘅」。他續稱：「你經常餵佢嘅話，佢以為人類就係食物源頭，到最後結果有啲冇諗住俾嘢食佢，唔俾佢，佢咪攻擊你囉。」

「嚇走」有如「挑釁」

「大家唔知道，以為嚇走佢就可以過條路，動物本性係你越挑釁佢，佢越要保護自己，咁可能攻擊性就會更加大」。梁梓浩表示，市民郊遊時遇見野豬，如遠距離已發現，可以繞道或者等野豬路過離開。他解釋，野豬一般只是路過山徑，而且發現人類後，亦會緊張地盡快離開。

郊遊或露營遇野豬安全應對法

【1】郊遊遇野豬應對法

梁梓浩表示，首先可以把食物收起，然後將背包放到大腿前面，慢慢退後，利用背包作為「盾牌」，萬一野豬衝前，都有背包擋住，「慢慢將距離拉遠，咁佢知道你都唔係俾嘢佢食，佢就會走。」

【2】露營避野豬

至於有人說露營時，會有野豬走進帳幕，梁梓浩表示這是因為營友沒有妥善處理食物，建議大家露營時應將所有食物包好，放置到距離地面較高位置，讓野豬無法接觸。另外，亦應注意睡覺位置與烹調位置應該保持適當距離。

漁護署近期改變政策，由放回變成撲殺。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

撲殺亦無助解決人豬衝突？

漁護署數年前採用野豬絕育計劃，但現時已改變政策，當局會將市區發現的野豬撲殺。而漁護署打擊野豬目標，是每年野豬黑點數目減半，今年已監察了63個野豬黑點，其中34個黑點的野豬便減少至5隻以下，亦沒有傷人個案發生。

「好肯定同你講，野豬不會主動襲擊人，除非佢受到挑釁。」香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，漁護署公布的滋擾數字是減少，但攻擊人或傷人數字是大幅上升，反映撲殺無助解決人豬衝突。他指野豬是「有記性」動物，漁護署用麵包去引誘野豬撲殺，牠們會記得人類對是會帶來傷害。關注組認為漁護署應透過增加人手應對野豬問題，以及教育市民不要餵飼野生動物，長遠才能做到人豬共存。有關野豬出沒問題，可按此重溫《一線搜查》第112集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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