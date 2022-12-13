一線搜查｜唐狗被巴士撞至重傷　愛心義工不放棄　籌10萬元治好　籲小心駕駛

馬路如虎口，不單提醒人過馬路要小心，這句說話同樣可以應用在動物身上。免費電視77台節目《一線搜查》報道，早前一唐狗女「皺頭」被巴士撞至重傷，幸遇到狗義工Bella拯救，為「皺頭」收集到逾10萬元捐款，以及每天悉心照料，「皺頭」才逃過死亡威脅。

Bella感覺到「皺頭」尚有求生意志，便決定施以援手。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

偶遇被撞傷的「皺頭」

「當時我哋就諗點解咁塞車，跟住再行前少少，見到好多警察，再望望右手面，已經見到皺頭瞓咗喺度。」520浪浪加油站創辦人Bella憶述，今年6月在蝴蝶谷葵涌段遇到「皺頭」的經過。Bella表示，當時見牠被至撞至重傷，但仍然「眼仔碌碌」，感覺到牠尚有求生意志，便決定施以援手。

Bella認為每隻狗都有生命，「我哋做到都會盡量去做」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「皺頭」治療費高逾10萬元

Bella當天花了5小時才物色到有獸醫願為「皺頭」施手術，最終切除了其左後腳和尾巴，「當時做完（手術）之後，傷口好大，仲大過我個頭」。「皺頭」治療費用超過10萬元，全靠網上捐款支付。Bella收養牠後，除要自費帶牠接受物理治療外，還要照顧只得3隻腳的「皺頭」，如每晚替牠按摩腳部，更要盡快替牠清理排泄物，否則牠會弄髒全身。

除了救回「皺頭」性命，Bella更希望為「皺頭」討回公道，「希望巴士公司真係可以出嚟交代返，連一句對唔住都冇，我覺得唔得囉！」巴士公司回覆《一線搜查》指，當時有狗突然衝出馬路，車長即時煞車，狗隻碰到車頭受傷，車長首要照顧乘客安全，即時通知公司，由公司報警及作出支援。巴士公司對狗女受傷深表難過，並祝願牠早日康復。

「啡女」同樣是因Bella而獲救，現時和普通狗隻一樣活潑。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

籲駕駛者打醒精神駕駛

除了「皺頭」外，Bella還救過另一隻狗狗「啡女」，她同樣在馬路上被發現，當時盤骨碎裂，多位獸醫都建議人道毀滅，但Bella表示「唔想隨便幫佢哋做決定」，因此堅持搶救，「啡女」經兩星期治療後，終於「行得走得」，現時表現得和普通狗隻一樣，完全看不出牠曾經性命垂危。

Bella自小養狗，但未有成為義工或參與救狗，直至近3年才開始加入餵「倉狗」成為義工。被問到為何對救狗義無反顧，出錢出力，Bella表示：「因為佢哋（狗狗）真係有生命，我哋做到都會盡量去做。」

根據香港道路交通條例，如果發生交通意外，撞到任何動物，如牛、貓和狗等等，必須停車處理，否則都屬違法，可被罰款1萬元及監禁12個月。Bella呼籲駕駛者要打醒十二精神開車，以及盡量收慢車速，避免撞傷動物。有關Bella與「皺頭」的故事，完整報道可按此重溫《一線搜查》第116集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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