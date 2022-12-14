一線搜查｜航拍無人機偷拍酒店房住客私密行為　律師：或違私隱及起底法例

早前有人疑使用航拍無人機，偷拍酒店及住宅高層單位內住戶的私密行為，被警方拘捕。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了航拍玩家及個人資料私隱專員公署律師廖雅欣，了解現時法例是否有充夠監管及阻嚇力。偷拍者利用航拍機偷拍，又會觸犯甚麼法例呢？

顏樂恒表示無論法例如何加強，都難阻有人蓄意犯罪。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

《小型無人機令》今年6月生效

第448G章《小型無人機令》於今年6月生效，規管重量250克或以上小型無人機，必須要註冊及有標籤，遙控駕駛員需要通過註冊，飛行前亦需要得到民航處事先許可。香港專業無人機公會創辦人顏樂恒表示，448G無人機條例「已經規範咗好多嘢」，例如無人機的飛行高度最高限制300呎（即90米），他指如果用家跟足規定，便不可能去到樓宇高層。「如果佢哋（使用者）係唔遵守法例，加強監管都係唔會遵守」，因此他認為就算政府再加強法例監管，都難阻有人故意犯法。

現時使用重量250克或以上小型無人機，必須要註冊及有標籤。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

利用無人機偷拍可能違法？

個人資料私隱專員公署律師廖雅欣向《一線搜查》表示，個人資料私隱條例就收集、持有、使用和處理都有作出規管，如果航拍機有攝錄功能，可儲存照片和短片，從而可以辨識到相中人身份，便有機會涉及收集個人資料。

「如果有航拍機喺住所出面或酒店外面拍攝，又影到入面嘅人做緊乜嘢喎，其實呢啲做法係有機會違反私隱條例嘅保障資料第一原則，屬於侵犯個人資料私隱嘅做法，甚至乎更過份嘅係有人將呢啲片放上網或分享到社交媒體平台，或者啲聊天室群組，更加有機會觸及咗同起底相關罪行，一經定罪最高罰款可以達到100萬元甚至監禁5年。」廖雅欣建議，受影響住客可到私隱專員公署查詢或投訴。

今年10月有人在金鐘道拾獲一部撞毀了的小型無人機，警方經調查後相信該部無人機是在夜間飛行，並因為撞向建築物而墜毀。警方事後發現機內有超過20條不雅影片，主要是偷拍金鐘和灣仔一帶住宅和酒店住客，並於11月拘捕一名26歲本地男子，他涉嫌干犯窺淫罪，是首宗涉及無人機的窺淫案件。完整報道可按此重溫《一線搜查》第117集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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