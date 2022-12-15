一線搜查｜灣仔舊物小店懷舊日用品、玩具　老闆冀留住香港回憶：「鍾意就係寶」　

巴士車票、撥輪電話、汽水蓋掩，灣仔有一間小店收集了大量日用品和玩具等舊物，滿載着幾代香港人的回憶。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了老闆彭先生，他表示想盡量保留舊香港的玩具和用品，「盡量Keep（保存）得幾耐得幾耐」。

彭先生的舊物店以日用品和玩具為主，大部份都是60至80年代產物。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

舊物百貨撞百客

「以前你見過、用過，但唔知幾時忘記咗。」彭先生小店的舊物大部份都是日用品和玩具，他形容不同客人有不同喜好，客人選購心水都是基於個人的回憶，正是「百貨撞百客」，「睇每個人嘅情懷，佢成長時候見過啲乜嘢」。因此，他收購舊物的標準可說非常簡單，首先要有利可圖，其次視乎自己喜好，「有時我哋賺唔到錢，都賺個玩」。

店內有多款「鑽石鐘」是受歡迎舊物之一。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「鑽石鐘」多人問

現時在舊式店舖如街市檔口，仍可能會見到「鑽石鐘」，彭先生指是受歡迎舊物之一，不少客人買來佈置家居，增添懷舊氣息。此外，彭先生店內又有多張巴士車票，從前乘搭巴士要買車票，乘客會將靚號碼會儲起，例如「3333」和「9999」等，因此流傳至今。彭先生表示，有些客人可能因為生日日期相同等原因，會收集這些舊車票。

電影海報上列出放映戲院名字，部份有白色邊，有甚麼念意？（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

舊物承載香港回憶

對舊物的感情和回憶，可能因人而異，但舊物本身則肯定承載了香港社會文化和歷史，例如舊電影海報上的戲院名稱，部份有白色邊，原來是代表該間戲院有冷氣設施，是社會進步的見證。有關彭先生的訪問全部內容，可按此重溫《一線搜查》第118集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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