一線搜查丨天文台料周日跌破10°C　電暖爐放對位置全屋暖笠笠　專家教開暖氣4招慳電費

天文台預料，冬季季候風今晚（16日）壓境，本港氣溫將會急降，星期日（18日）市區氣溫隨時跌破10°C，相信到時不少人都會開暖氣禦寒。不過有醫生提醒，室內溫度並非越高越好，若果經常維持在23°C以上，身體有機會頭昏腦脹，嚴重者更可致命。想知怎樣開暖氣安全又慳電？即看下文。

更多禦寒貼士：

室內溫度並非越高越好（freepik）

暖氣開23°C以上容易頭暈腦漲

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook發文指，有外國研究發現，如果人在10°C以下的極冷環境走到23°C以上的極暖室內，由於室內外溫差太大，身體可能逐漸疲倦乏力，容易頭暈腦漲。當溫差大於5°C以上，死亡率就會增加，特別是60歲以下沒有任何病史的人，他們患急性腦中風風險倍增。

溫差大於5°C以上，死亡率就增加（freepik）

室內最佳溫度是18°C

黃軒建議，室內溫度應盡量保持18°C或以上，因為有英國顯示，肺病患者在21°C環境下活動9小時，呼吸症狀較不易發作，而心血管疾病者若一直留在很冷的房間，身體血壓會升高，血液較濃稠，增加猝死機率，因此18°C是較安全的環境。

至於65歲以上的長者或慢性病患者，黃表示，房間溫度除了要在白天及夜晚保持在18°C以上外，他們睡覺亦要穿上保暖衣物。另外冬天容易發生嬰兒猝死症候群，故嬰兒房最好保持在16至20°C左右。健康的年輕人士只要有保暖衣物、棉被或熱毯，房內是否保持在18°C則不太重要。

18°C是較安全的環境（freepik）

4招開暖氣安全又省電

怎樣使用暖氣安全又慳電？黃軒列出4大貼士：

1. 冷暖空調機更慳電

如果房間只需局部提高溫度，建議使用電暖爐，但電暖爐耗電量比暖風機高出3倍以上，所以在較大房間時，建議使用暖風機，這樣更能省電。若每天都需要開暖氣，可以選用暖風機，因為會更實惠。

2. 放在窗邊能長時間保暖

大家使用電暖爐時，都會把它放到前面，但其實這只是短暫取暖方法。如果冷空氣是從窗邊透進室內，就要把電暖爐放在窗戶旁邊，這樣做可把冷空氣變暖，使室內更長時間保暖。

3. 選「自動模式」較省電

不少人為了節省電費，都會把冷暖空調機轉到「微風模式」，事實上，這模式反而會讓電費增加。最佳使用法是開啟「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，會比較省電費。

4. 開風扇吹散熱空氣

開了暖爐仍覺很冷怎麼辦？我們可把暖爐放在地上，令釋放出的熱空氣會上升，然後把電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度就會均和，而且更可降低電費。

開啟「自動模式」讓室溫上升到理想溫度（freepik）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞