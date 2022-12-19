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一線搜查丨搭的士為$6行李費爭執　港女被趕落車報警　司機爆粗反擊｜附行李收費準則
一線搜查丨搭的士為$6行李費爭執　港女被趕落車報警　司機爆粗反擊｜附行李收費準則

搭的士為$6行李費報警？日前網傳一條影片指，有女乘客疑因詢問司機為何要收行李費而發生爭執，女乘客後來更報警指控司機拒載，司機亦不甘示弱同樣報警。影片惹起網民討論，有人指司機態度差劣，亦有人指乘客無品。根據運輸署資料，行李只要長、闊、高總和超過140厘米，就要收取$6費用。

一線搜查丨搭的士為$6行李費報警　司機趕落車　港女投訴拒載
的士司機與乘客為$6行李費齊齊報警（[email protected]香港新聞突發時事合集）

女乘客被趕落車　報警投訴拒載

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集 Hong Kong Breaking News」日前（17日）上載了一段3分56秒的影片，片中以文字截圖引述女乘客提供的事件過程。影片聲稱，女乘客在12月16日晚上，拿著一個不超過140cm的電子湯煲登上屯門華都一輛的士，上車時，司機要求收取行李費，當乘客問道為何要收費，司機就叫她落車：「你唔畀就落車，我唔車你啊！」

女乘客稱，並無說過不願付費，司機卻不停要求落車，於是她報警指控司機拒載，並坐在車上等到警察到場。

一線搜查丨搭的士為$6行李費報警　司機趕落車　港女投訴拒載
片中以文字截圖引述女乘客提供的案發過程（[email protected]香港新聞突發時事合集）
片中以文字截圖引述女乘客提供的案發過程（[email protected]香港新聞突發時事合集）

司機：你坐喺我部車做乜X嘢

司機見女乘客報警後，亦馬上報警：「呢個乘客攞咗件行李，我話要收（行李費），佢話無理由收費㗎，按照運輸署。佢報警話我拒載，我無拒載，呢啲一面之詞嘛。」

隨後司機說：「你落唔落車先，攞呢啲嘢落車先，你唔好落雨坐喺呢部車，你無畀錢㗎。」女乘客回應：「你話叫我報警嘅，等警察嚟到先講囉。」司機之後爆粗反擊：「你坐喺我呢部車托X啊？」

女乘客反擊：「點解唔可以坐啊？你唔好掂我啊，我話畀你聽啊，如果唔係我話畀警察聽㗎。」司機爆粗：「你落去，你落去！等差人嚟你坐喺我部車托X啊？我X你老X啊！你坐喺我部車做乜X嘢，呢部車我㗎！咁X無賴！」

一線搜查丨搭的士為$6行李費報警　司機趕落車　港女投訴拒載
司機爆粗還擊女乘客（[email protected]香港新聞突發時事合集）

網民：搭的士攞行李比錢好正常

網民對此事持不同意見，有人批評女乘客無品：「搭的士攞行李比錢好正常」、「件行李都幾大件， 收6蚊都好合理」。亦有人指司機態度差劣：「個司機爆晒粗，非常明顯係無禮貌對待乘客。」

的士收費表：行李超過140厘米需收$6

運輸署的士收費表列明市區的士收費詳情，由2022年7月17日起，每件擺放在車尾行李廂內的行李，或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，都需收取$6。

一線搜查丨搭的士為$6行李費報警　司機趕落車　港女投訴拒載
行李超過140厘米需收$6（運輸署網頁截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

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的士行李是如何收費？

由2022年7月17日起，每件擺放在車尾行李廂內的行李，或每件擺放在車廂內而長、闊、高總和超過140厘米的行李，都需收取$6。詳情

哪裡可以看的士收費表？

可看運輸署《的士收費表》。詳情

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