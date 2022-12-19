一線搜查｜環保署轄下「綠在區區」荃灣回收場垃圾霸路　街坊呻難通過：環保都要有社會責任

綠在區區｜荃灣沙咀道一個環保工場被街坊投訴，長期放置大大袋垃圾霸佔行人路，僅容得下一人通過，街坊有時甚至要兜路行。該工場是是環保署轄下外判項目「綠在路德圍」，由香港基督少年軍承辦。投訴市民向免費電視77台節目《一線搜查》表示：「環保都要講社會責任！」

該環保工場外確實放滿大大袋可回收垃圾，僅可供一人通過。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

荃灣街坊不滿要兜路行

荃灣街坊張先生向《一線搜查》表示，該工場所有的沙咀道路段因為鄰近巴士站，因此他上班必經之路。然而由於工場將大大袋垃圾放置在行人路兩旁，令街坊難以通過，如果貨物太多，甚至要兜路行。他又指如果是下雨天，手持雨傘已經不便，該處又因垃圾變得擠逼，加上垃圾淋了雨水，更令人不想通過，「咁你兩邊擺到咁樣，咁人哋個個行得咁辛苦，咁你都唔衛生啦！」

除了工場對出行人路，大袋垃圾甚至申延至隔離店舖。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

鄰舖車房職員表示無奈

該環保工場附近有維修車房，有不願透露姓名的車房職員表示，該工場的回收物品經常阻塞行人路，往往僅容得下一個人通過，如果工場職員正在處理回收品，其他人更是無法通過。另一位車房職員表示，當星期六日車房休息時，回收工場的垃圾便會霸佔車房門口行人路，而平時該工場的工作車輛駛至，也會妨礙車房車輛入，有時要自己動手移開雜物，「我講咗幾次都冇用，費事鬧交。」

食環署人員曾警告工場盡快清走雜物，以及不要阻塞行人路。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「綠在路德圍」職員：我哋都冇辦法

「綠在路德圍」職員表示：「我哋等貨車嚟上貨㗎，我哋唔係特登擺出面。有貨，我哋盡量排好晒，盡量唔阻人……通常4點零5點鐘，條路就回復正常。」職員解釋，工場內沒有空間存放回收垃圾，形容「我哋都唔想」，又表示環保署及食環署均知道情況，「食環署有嚟警告過我哋，但我哋冇辦法」。

「綠在路德圍」回收工場是環保署在社區推行的「綠在區區」下項目，承辦商是非牟利團體香港基督少年軍，工場會將回收所得的物料，初步分類和打包，然後交給「下游」回收商再處理。

香港基督少年軍回應《一線搜查》表示，由於近日多名員工染疫，影響回收物運送進度，又指為免回收物堆積，會加強人手及聯絡下游回收商，增加到場收集次數，騰出工場空間存放回收物，以及更有效使用工場的打紥機壓縮回收物，以減少存放空間。

環保署回覆《一線搜查》表示，曾收過「綠在路德圍」阻街投訴，已經敦促營辦團體改善，避免影響行人通道和造成滋擾。環保署又提到，後續合約明年初生效，會要求「綠在路德圍」增大工場面積，提升回收物儲存空間及處理能力。有關「綠在路德圍」阻街全部內容，可按此重溫《一線搜查》第120集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

推薦閱讀