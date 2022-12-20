一線搜查｜葵涌工廈劏房屎渠爆完又爆　保險拒賠償　租戶不滿業主拒退租

葵涌一幢工廠大廈的1樓，業主劏成20多個單位，每個都有獨立洗手間，看似企理整潔，但租戶搬入後卻屢爆屎渠。有租戶向免費電視77台節目《一線搜查》表示損失了逾10萬元貨物，不單保險公司拒絕賠償，業主更是拒絕讓租戶退租和退還按金。

租戶A小姐的單位屢爆屎渠，令她損失慘重。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

業主承諾維修但屎渠繼續爆

據租戶A小姐表示，租下單位時有3個月試租期，其間已曾爆屎渠。在A小姐要求下，業主也同意安排裝修師傅維修，但最後只是有一名男子「泵幾下，通返咁就算」，她其後更發現該男子是業主公司的秘書。

A小姐續稱，之後屎渠繼續爆，業主於年初時曾搭棚做工程，情況才得以好轉，但到了10月又爆過，「一年爆咗8次屎渠，問題仲要係一次比一次嚴重，我次次喺度都要不停抹屎水……黑色，係黑色㗎！好恐怖！」

業主按排的所謂裝修師傅，A小姐形容只是「泵幾下，通返咁就算」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

損失逾10萬元 保險公司拒賠

A小姐表示，多次爆渠令她捐失了約值10萬元貨物，包括口罩和寵物食品。她曾向保險公司索賠卻失敗，A小姐引述保險公司指其租用單位閣樓、廁所和水渠「所有嘢都係僭建」，她說：「即係僭建有關部份，有任何水、火險問題，都係唔包嘅。」

原來屋宇署曾於6月頒布命令，指該幢工廈1樓所有實心地台和排水渠都屬於僭建，要求盡快拆除。根據租戶提供文件，數個單位更已被「釘契」。租戶更懷疑業主有心等租戶自行退租，然後重新包裝單位，隱瞞爆屎渠問題再出租。

A小姐懷疑爆渠是因為劏房間隔造成。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

租戶追討不果計劃入稟索償

爆渠不只影響A小姐，幾乎全層單位都出問題。A小姐推測，由於全層劏了20多個單位，每個單位又有獨立廁所，但排泄物卻匯聚於大廈同一條渠，「問題佢呢度咁劏廿幾三十戶，每人扔張廁紙落去，又再塞多次咋喎」，A小姐補充：「佢一日唔解決呢條渠問題，等下一手中伏囉！」

《一線搜查》採訪隊早前陪同數名租戶到業主公司要求退租和退還按金，曾向租戶自稱是裝修師傅的何先生，與部份租戶商討後，租戶指彼此協議可取回按金和兩個月租金作賠償，但其後何先生又反口，更一度情緒激動與租戶對罵。

最後租戶向何先生發出索償文件，要求業主14日內回覆，並表示會向小額錢債審裁處繼續追討賠償。有關葵涌工廈劏房爆屎渠全部內容，可按此重溫《一線搜查》第121集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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