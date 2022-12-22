一線搜查｜荃灣女住戶平台跣倒撼臉縫30針　疑地磚濕滑破損肇禍　律師解構法團責任

據免費電視77台節目《一線搜查》報道，住在荃灣荃景花園葉小姐，早前於平台放狗時跌倒受傷，臉部要施手術縫了30針，她質疑平台地磚不整、有破損、兼容易滑倒，計劃向立案法團及物業管理公司索償。事實上，荃景花園平台地面有大大小小多處破損，早前管委會會議時，已有居民提出討論維修問題。

葉小姐指其跣倒位置的磚頭於雨天時特別濕滑，除了容易令人跣倒外，部份地面不平且有破損。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

質疑屋苑無警告告示

在荃景花園住了十年的葉小姐，早前拖著兩隻唐狗回家時，於屋苑平台跣倒，不幸地臉部撼向地面，即時滿臉是血。她事後去到港安醫院診治，醫生指有些位置「磨薑」，無法縫針，要激光處理，至今臉部和額頭仍留有疤痕。葉小姐以為自己受傷後，屋苑會提醒住戶小心，或者平整凸不平地磚，但管理處一直沒有張貼通告。

葉小姐受傷當日額頭和臉部都撞至腫起及流血。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）



不滿屋苑推卸責任

直至月初葉小姐接受傳媒訪問後，管理處才貼出告示，指有住戶意外跌倒受傷，又寫上「據悉當時是拖著狗隻」。葉小姐表示：「通告嘅內容我見到佢好明顯地將個責任擠晒落我兩隻狗度……推卸緊一個佢哋管理公司或者呢個法團，要保障屋苑公眾地方安全，令到居民或者訪客唔應該受傷。」事實上，葉小姐同時養兩隻狗已有超過3年時間，幾乎每天都會放狗，而且她本身是狗義工，在狗狗庇護中心任領犬員，對於控制狗隻情緒穩定和步伐穩定，都極具經驗。

荃景花園已入伙30多年，屋苑內不少設施已非常殘舊甚至有破損。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有住戶認為應維修

荃景花園1986年陸續入伙，有住戶都指屋苑平台多處磚塊不平整以及損毀，也試過「撠親」，認為屋苑需要維修，或加建保護設施。早前管委會例會亦有住戶要求討論維修問題，但散會時變成一場罵戰。有屋民指平台多處磚頭碎裂，應該維修，但管委會會員何先生則回應「你有幾多錢整呀？」、「你攞錢出嚟整呀？」

荃景花園於1986年陸續入伙，是荃灣區老牌屋苑之一。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

律師解構法團責任

「我咁嘅年紀跣倒，尚且已經毀容，咁你諗下如果一啲老人家跣倒，同樣撞到個頭，分分鐘唔係破傷，係腦震盪甚或死亡或者頭骨破裂。」葉小姐認為住戶應正視平台破捐問題，又計劃向法團或管理公司索償。律師梁永鏗表示，屋苑平台例如地上瓷磚，可能法團都有份選擇材料，又例如地面不平整，法團應要委派管理公司去巡查，如果法團和管理公司有失職，便要負上責任。

物業管理公司回覆《一線搜查》時表示，管理處已知會業主立案法團，並將個案交給屋苑保險公司處理，又指涉事位置地面路磚並沒有破損，而地磚亦是沿用發展商原有設計，無作出過改動。有關荃景花園住戶平台跌倒重創的全部內容，可按此重溫《一線搜查》第123集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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