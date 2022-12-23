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一線搜查｜深水埗主教山阿姐出錢出力建設施　否認破壞環境：捉我咩啫？我係同佢做護土牆！
一線搜查｜深水埗主教山阿姐出錢出力建設施　否認破壞環境：捉我咩啫？我係同佢做護土牆！

深水埗主教山位置方便，吸引鄰近不少街坊天天登山做運動，但同時有人改動該處原貌，有地方放有大量佛像，有地方被加建石製圍牆及桌椅。免費電視77台節目《一線搜查》發現，私自建造這些設施的竟是一位中年女士，她可說是出錢出力，否認在破壞環境，而是建設更舒適環境供山友使用。

一線搜查｜深水埗主教山阿姐出錢出力建設施　否認破壞環境　「捉我咩啫？我係同佢做護土牆！」
有街坊表示，曾資助山友建造這些設施，「好似而家呢度咁，好天嘅咪有得坐囉」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

《一線搜查》早前曾報道深水埗主教山鄰近屋邨居民投訴，指山上常有大批人士聚集。不只做運動，還會唱歌跳舞，更隨處大小便，詳看👉 一線搜查｜深水埗主教山淪露天公廁？大媽大叔運動唱歌跳舞　吵鬧便溺　街坊叫苦

有人出錢支持買泥買沙

主教山上其中一個亂象是有人私自大興土木，改造原有環境。《一線搜查》便發現山上其中一處，有人建造了小小的護土牆，既攔住一旁山泥，又可以成為座椅，旁邊另一處正施工，範圍更大。有在該處行山的街坊表示：「係好心人士砌嚟坐嚟玩。」他又稱，曾資助「買英泥買沙」，指該處建成後可以方便大家，「好似而家呢度咁，好天嘅咪有得坐囉」。

一線搜查｜深水埗主教山阿姐出錢出力建設施　否認破壞環境　「捉我咩啫？我係同佢做護土牆！」
阿姐出錢出力建造設施，否認破壞環境。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

阿姐稱建護土牆阻泥土傾瀉

據街坊透露，建造者是一名女士，她出錢出力，購買物料搬到該處。《一線搜查》其後終於遇到她，該位阿姐說：「因為我朝朝呢喺呢度做運動，見呢度好亂，以前呢度好多竹堆晒喺度，後尾我鋤晒啲竹搬走咗。」她表示曾以竹枝作護欄，但「好肉酸」，於是改用磚頭砌，令條路更闊。

被問到此舉是否破壞環境，以及是否擔心被檢控，阿姐回答：「捉我咩啫？破壞咩嘢土地？我依家同佢環保，等啲沙唔好流嚟落喎，我依家係同佢做護土牆。」她還會繼續建設座椅及桌子，目的是供到該處運動的街坊休息，有關深水埗主教山私建設施全部內容，可按此重溫《一線搜查》第124集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：深水埗主教山有甚麼亂象？

答：有不少人在山上私建設施，改變原有環境…詳情按此

問：為何阿姐要大興土木？

答：阿姐聲稱是要改善環境，方便山友休息…詳情按此

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