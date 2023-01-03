一線搜查｜元朗義工收集剩食轉贈無家者、清潔工及街坊　曾一晚收400個麵包

回收剩食｜元朗最近有義工組成環保團體「元來食Duck」，每星期都會於區內收集賣剩麵包和生果，轉贈給無家者、前線清潔工及有需要街坊，現時已有逾130名義工參與。免費電視77台節目《一線搜查》訪問了發起人Amy，她說：「只要食咗，就唔係浪費……所有街坊都係我哋對象。」

義工到其中一間參與捐贈的麵包店提取賣剩麵包。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

獲3間麵包店支持

根據環保署2020年都市固體廢物總棄置量數字，香港每天平均有逾1萬公噸都市固體廢物送到堆填區，最大類別是廚餘，佔固體廢物總量約3成，而當中家居廚餘佔76%，平均每日產生2,477公噸。「元來食Duck」4位發起人之一的Shadow表示，自己一直有參與環保工作，到後來發現食物浪費問題嚴重，於是有了回收剩食再分發的想法。

另一位發起Amy憶述，初時最困難是尋找願意合作商戶，她主動聯絡了約20間麵包店，最後有3間麵包店願意支持，而由於初期團體沒有人認識，招募義工亦相當困難。不過，「元來食Duck」由去年9月成立至今，已增加至有130名義工參與，曾試過一晚收集到400個麵包。

生果店老闆黃先生（戴帽者）表示，向來支持環保不浪費理念。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

生果店老闆支持：冇咩所謂

生果店老闆黃先生表示，自己一直都有捐贈生果予有需要人士，他說：「有時有人需要就送俾人，冇人需要就睇下執垃圾嘅婆婆或者清潔工，睇下佢哋有冇需要就送俾佢哋食。」因此當「元來食Duck」到店查詢時，他便一口答應：「其實呢啲冇咩所謂，做生意呢啲嘢有賺有蝕。」

義工會在元朗街頭沿途向清潔工和無家者派發物資。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

家長帶兒子參與派物資

吳太和丈夫及兒子一家三口參與成為義工約半年，她表示，希望能帶兒子參與有意義親子活動，幫到人之外也讓兒子明白不要浪費食物。她形容兒子參與活動後有明顯轉變，開始變得注重珍惜食物，「啲食唔晒嘅嘢，佢會話遲一個鐘我食返」。

「元來食Duck」現時逢星期一、四、六，會在元朗區內一個涼亭集合，將收集得來的食物分發給有需要人士，晚上約8時陸續有少量街坊排隊取麵包。然後他們會主動出擊，帶同麵包、生果等物資，在元朗街頭沿途派發給無家者和清潔工等街坊，發起人Amy表示：「只要食咗，就唔係浪費……所有街坊都係我哋對象。」

除了良心小店支持麵包、生果外，他們還會收集和分發其他種類物資，例如禦寒衣物和防疫用品等等。有關「元來食Duck」的訪問全部內容，可按此重溫《一線搜查》第131集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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