一線搜查｜微縮模型還原舊香港　收入減堅持手工製作　創作者：想人哋相機影埋去覺得係真嘅！

微縮模型｜戲院門前的小販、大坑舞火龍、上海理髮店，Tony黎熾明與拍檔Maggie陳慧姬透過一對巧手和一份堅持，用心製作寫實又細緻的微縮模型，重現舊時香港情懷。他們於免費電視77台節目《一線搜查》訪問中，講述從事微型藝術工作的苦與樂，Maggie表示：「我成日喺度諗，人哋相機影埋去，一定要覺得佢係真嘅！」

Tony黎熾明在大坑長大，舞火龍是他的兒時回憶。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

兩名「歲月工程師」分工合作

Tony黎熾明本身從事建築模型工作30年，Maggie陳慧姬原本則從事會計工作，擅長製作香港地道美食模型。兩人於2017年合組工作室，主要以舊時香港面貌作為創作主題，有人形容他們是「歲月工程師」。Tony主要負責建築物、燈光及模型的可動部件等，Maggie則負責做微細部件，尤其是食物類。他們的作品不只在香港展出，更曾在台灣、日本、澳洲展出。

要令作品栩栩如生，就要有細緻的手工。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

堅持手工精製 不大量生產

因疫情等因素，Maggie表示收入不穩定：「真係冇飯開」。兩人多年來合作暢順，但面對經營困難，就一度為應否減少手工製作，改為大量生產而苦惱。Maggie表示，最後兩人都同意堅持手工製作，「寧願係少件啲賣出去，總好過大量（生產）但係（質素）過唔到自己。」

理髮店模型內的電視機播放著舊電視節目內容，非常寫實。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

寫實呈現回憶

「我成日喺度諗，人哋相機影埋去，一定要覺得佢係真嘅。」Maggie擅長製作細微部件，尤其是食物，她的目標是要「做嗰樣嘢似嗰樣嘢」，這亦是微縮模型可以令人欣賞時目不轉睛，並勾起回憶的成功之處。例如Tony早前完成的「三寶」 ── 髮廊、冰室、涼茶舖，全部都非常細緻，髮廊外紅藍相間的旋轉燈可動，店內的電視機也會播放影片，而且是70年代日本劇集。

Maggie表示，看到成年人尤其是長者參觀時津津有味，或者透過模型向小朋友解說舊時香港風貌，都令她有滿足感，「我哋作品好似歷史書咁，立體嘅歷史書」。至於Tony和Maggie為何會成為微縮模型創作者，會否考慮退休，有關訪問全部內容可按此重溫《一線搜查》第137集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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