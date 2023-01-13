一線搜查｜古惑球會2招鑽康文署訂場漏洞　長期包攬黃金時段　會員：一直用咗我康體通訂場

康文署轄下足球場向來一位難求，但有市民向免費電視77台節目《一線搜查》報料指，一間大型球會長期而穩定地，成功預約到熱門的球場和時段。原來該球會會取用會員身份證去登記康體通，長期用作訂場，到取場前又會使出另一招。

位於市區的足球場地，黃金時段可炒貴至過千元一節。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

長期有場 會員眾多

據了解，該私人球會會員眾多，人稱「綠色軍團」。康文署轄下受歡迎球場及「黃金時段」，該球會都可以長期穩定訂得場地，報料人Chris表示：「其實佢係一個私人組織，不過佢包攬咗好多唔同地區球場，咁佢會喺摩士公園、跑馬地、安秀道、順利邨公園，呢啲比較大家都鍾意嘅仿真草球場，佢就會Book 8點鐘或者9點鐘，俾大家做咗會員先可以踢囉。」

一年後始知被註冊康體通

Chris表示，由於和隊友一直預訂不到熱門球場，所以即使該球員收費高，他和朋友都有參加。他續稱，入會時被要求提供身份證作登記，後來隊友指其實該球會會取用其身份證登記康體通。早前Chris申請康體通時，亦證實了隊友說法，因為他發現自己早已「被註冊」，「我登入後發現原來一直有人用咗我康體通去預訂球場，呢段時間維持都有一年多」。

足球場一場難求，為成功預約場地，人人各出奇謀。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

鑽訂場漏洞

「我估計佢經常book到咁多球場，都係因為佢哋會員多，有成600、700個會員，咁所以佢哋成功率非常之高。」Chris表示，預約足球場時需要一位抽籤人身份加四個康體通號碼，該球會擁有會員眾多，如果使用所有會員康體通，便能大量訂場。

現時康文署要求訂場人士必需到場簽場，即使球會暗地裡使用會員康體通，但又如何在會員不知情下簽場呢？Chris表示，球會會在前一天取消預約，根據候補機制，該節便會變成先到先得，而且不需四個康體通號碼，球會便容易安排人手前往取得場地，「所以嗰間機構之所以做到，就係佢可以用好多身份證去Book到球場，之後佢早一日取消，第二日再搵一個人Book返。」

有足球教練指，現時訂場制度，窒礙他們發展足球運動。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

Chris表示曾向康文署投訴，但署方回覆使用者是按正常程序取得球場使用權。康文署回覆《一線搜查》稱，由於採用先到先得方式訂場市民眾多，市民透過取消分配得到的足球場段節，然後重新租訂相同段節的機會並不高。康文署表示，十分關注場地炒賣情況，近年已透過優化訂場制度，設立懲罰機制及加強巡查，多管齊下打擊炒場活動。

球會拒回覆

《一線搜查》曾向該球會查詢，但對方以會務繁忙為由拒絕回覆。律師林志宇表示，個人資料受私隱條例保障，如果球會在收集會員個人資料時，未有說明會使用其資料預約場地，當有人投訴時，私人專員會便可以要求球會糾正，如果球會不理會，可以被罰款5萬元及監禁2年。

大型球會可以鑽漏洞，但有足球教練則指，如守規矩地用四人身份去預訂及簽場，對他們會有困難，有關足球場訂場、炒場問題全部內容，可於網上重溫《一線搜查》【上集第135集】及【下集第139集】。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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