一線搜查｜石硤尾大坑西新邨公園仍未解封　長者失聚腳點　街坊：點解剝削居民權利？

香港防疫措施幾乎已全部放寬，如康文署轄下公園和運動場等等，都已撤除所有防疫限制。然而，據免費電視77台節目《一線搜查》報道，石硤尾大坑西新邨內的公園至今依然封閉，不得入內。有街坊就非常不滿：「點解你呢間公司要咁樣剝削居民使用嘅權利呢？」

大坑西新邨公園至今仍未開放予居民入內使用。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

邨內居民唯一休憩點

康文署公園已開放，餐飲業亦都再沒有限聚，然而大坑西新邨內公園依然鎖上。這裡疫情前是街坊尤其是長者的聚腳地點，對於公園仍未開放，街坊蕭先生表示：「我哋都冇法……點到我哋理。」另一位街坊孫婆婆表示：「附近都冇乜嘢休憩地方……後生就話跑步過去（鄰近公園），老人家點會咁辛苦（走過去）。」

事實上，現時居民可以經大坑西街去石硤尾中央遊樂場，路程大約3分鐘，不過全是上坡路，長者會感到吃力，而且該處範圍較小，可以坐下的地方不多，多是小童在玩樂。另一地點是偉智街休憩花園，有涼亭和遊樂場，但路程要7鐘，邨內長者都很少去。

大坑西新邨是私人經營廉租屋邨。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

管理公司解釋封園原因

大坑西新邨並非房委會轄下屋邨，而是全港唯一私營廉租屋邨，由香港平民屋宇有限公司負責管理，早前已落實與市建局合作重建，計劃4、5年後完成，住戶租約至今年3月31日底完結，換言之，尚有2個月住戶便要搬走，但回遷及賠償安排則未有共識。

對於為何未解封公園，屋邨經理侯先生表示，由於疫情期間公園內設施如椅子和桌都爛了，地面也有石屎剝落情況，現時正在維修，完成後會開放予居民使用。唯由於工程部有人離職，也有職員確診，導致仍未完工。

香港平民屋宇有限公司公關部其後回覆指，由於公園維修工程延誤以及配合重建勘察工程，所以公園會暫停開放，預計農曆新年前可以開放，不過，公關部又補充，未來會有不同類型勘察工程，公園有機會再次關閉。有關大坑西新邨公園未開放的全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第140集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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