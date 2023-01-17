一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓

中港通關，高鐵香港段於1月15日復運，不少人隨即到內地探親，包括有線電視新聞主播陳書君。他接受免費電視77台節目《一線搜查》訪問時表示，過去3年間都未有回到內地探望雙親，只能透過視訊通話，非常想念家人，「梗係掛住啦，始終佢哋得我一粒仔，肯定好掛住我嘅，我亦都得佢哋兩個父母」。

有線電視新聞主播陳書君表示，3年間不時將上鏡報新聞短片傳送給內地雙親，讓他們了解兒子的最新工作情況。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

未有回內地探望感愧疚

由於疫情關係，許多中港家庭分隔兩地，陳書君表示雙親雖未有明言，但都知道他們希望兒子回廣州探望，然而他3年來都沒有起行，「因為首先我事業重心喺度（香港）……咁我又要讀書，所以我係冇乜時間可以走得開」。陳書君續稱：「都會有時覺得會好愧疚，可能有啲方面冇辦法滿足到佢哋，有時都會問自己係咪冇做到做仔嗰啲責任。」

直至中港通關，高鐵復運，陳書君便決定馬上回廣州，他說：「咁如果唔使隔離就可以通關，咁係一個好大嘅誘因，起碼始終唔使嗰5日酒店隔離，起碼慳返筆錢啦，二嚟係嗰時間我可以控制得好啲啦。」

高鐵現時使用電子車票入閘，可同步檢測證件和車票。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

高鐵約1.5小時便到廣州東站

「佢返嚟就得啦，乜嘢都唔使買！」陳媽媽知道書君即將回家，自然非常高興，透過視訊通話叫兒子不要花錢。採訪隊於高鐵復運首日，跟隨書君早早出發。由於高鐵現時使用電子車票入閘，可同步檢查證件和車票，加上一地兩檢，很快便完成過關手續。

此外，高鐵香港段復運後增設廣州東站，而書君的家正好離廣州東站更近，所以便在廣州東站下車。採訪隊與書君由西九龍站出發，經深圳北、東莞南、東莞，抵達廣州東站，列車8時1分開車，9時38分便到達，全程1小時37分鐘，比原定時間快了5分鐘。

3年不見，一家人都表現激動，陳媽媽連聲說「瘦咗啦」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

終可再嚐媽媽拿手菜式

書君甫踏進廣州家門便與雙親擁抱，一家人3年不見，都顯得有點激動，陳媽媽連聲說「瘦咗啦」。為迎接書君，陳媽媽早上6時便起床買菜做飯，讓書君可以再嚐到媽媽的拿手菜式，陳媽媽笑說：「唔攰，好開心，佢返嚟就好開心，因為真係太耐啦，唔見三年啦。」有關陳書君回到廣州探望雙親全部內容，可於網上重溫《一線搜查》第141集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）

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