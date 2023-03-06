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一線搜查｜西貢灣仔南露營營地被玩爛？疑廚餘、垃圾塞壞污水系統　廁所停用、供水設限

  • 大C
  • 2023年03月06日
一線搜查｜西貢灣仔南露營營地被玩爛？疑廚餘、垃圾塞壞污水系統　廁所停用、供水設限

露營｜香港復常後，更多人到政府指定露營地點親親大自然，例如設施便利的西貢灣仔南營地，每到周末便會逼爆！不過，該營地最近一直封閉廁所維修，供水設施亦有限制。據免費電視77台節目《一線搜查》報道，原來該營地的污水系統損壞，暫時未知幾時可以完成修復，管理人員希望市民使用營地時要有公德心。

西貢灣仔南營地有洗手間又有供水設施，非常方便，因此每逢周末都會逼爆。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

流動廁所離遠已有臭味

海下管理站區長表示，現時灣仔南、灣仔西營地廁所都封閉，已經在營地設立流動廁所供市民使用，有派人定期清潔。露營人士黎小姐表示，從網上得知廁所要維修，但由於黃石碼頭附近位置已滿，因此才乘船到灣仔南營地露營，「廁所個衛生情況差啲，其他還好。」採訪隊現場觀察，共有15個流動廁所，離遠已嗅到臭味。

營地每到周末便會逼爆，到人潮散去，則到垃圾桶逼爆。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

供水有限制

除了廁所封閉，灣仔南營地還有多個水槽位，供露營人士取水和清洗用品，但如今大部份時間都會停止供水，水槽內則堆積了不少廚餘，有露營人士表示：「有啲離譜囉，明知洗手盤上面有好多漬，有麵條，仲要倒啲殘渣落去，有啲恐怖。」

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漁護署表示已優先處理維修營地污水系統。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

有限度供水

海下管理站區長表示，污水系統約一個月前淤塞，當時即時關閉，擔心有污水倒流破壞環境。現時除了廁所關閉維修，也限制供水，「就係驚污水系統頂唔住，因為太多人露營啦，設施使用率高咗，所以依家有限度供水，就係想平衡返。」

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污水系統損壞除了可能因為系統陳舊，海下管理站區長表示：「另外使用者使用方法亦都係一個問題，無論你幾好污水設施，如果你亂咁倒嘢落去的話，唔應該喺裏面嘅嘢都掉咗落去，塞咗大家都冇得用。」他希望公眾使用營地時可以有公德心。

漁護署回覆《一線搜查》表示，由於污水處理系統故障，所以營地需要維修，明白會為露營人士不便，已聯同有關部門優先處理，希望盡快恢復正常服務。有關西貢灣仔南營地問題，可於網上重溫《一線搜查》第175集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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問：西貢灣仔南營地發生甚麼事？

答：該營地最近一直封閉廁所維修，供水設施亦有限制…詳情按此

問：西貢灣仔南營地為甚麼受歡迎？

答：該處原本設施便利，而且平地廣濶，非常舒適…詳情按此

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