一線搜查｜回鄉證深圳續領懶人包　微信預約最快7日取證！預約教學＋文件＋費用｜附申請方法

回鄉證續期｜隨著中港通關，不少人都急不及待北上吃喝玩樂或探親，中旅社預約申請換領、續期或補發《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）的人數大增，現時排期最快要等到5月。日前，有港人在社交平台分享特快的續領回鄉證方法。如果大家回鄉證快將過期，也可考慮參考網民的做法，先在微信預約，然後到深圳辦理，最快7日可領證。即睇港人在深圳換領回鄉證方法、所需文件、預約教學及費用等。

中港通關，不少人都急不及待北上吃喝玩樂或探親，導致中旅社預約申請換領回鄉證的人數大增。（有線新聞截圖）

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深圳續領回鄉證 7日搞掂

近日有港媽在Facebook群組「深圳美食玩樂團(更新版)」分享在深圳續領回鄉證的經歷。她指，自己首先在網上為女兒預約，然後帶齊文件，包括小朋友的出世紙、身份證，以及家長本人的身份證和回鄉證，便可以前往深圳辦理回鄉證續期手續。

港媽與女兒乘搭地鐵到清湖站附近的深圳市龍華區行政服務大廳。（深圳美食玩樂團(更新版)＠FB）

她續指，當日自己與女兒先從福田口岸過關，然後乘搭地鐵到清湖站附近的深圳市龍華區行政服務大廳，於預約櫃位領取號碼，接著會有職員協助查閱資料及免費影印所需文件，並且即場拍照，過程方便，已順利為女兒續領回鄉證，7日後便可以領證。

於預約櫃位領取號碼。（深圳美食玩樂團(更新版)＠FB）

首先在網上預約，然後帶齊文件，便可以前往深圳辦理回鄉證續期手續。（深圳美食玩樂團(更新版)＠FB）

港澳居民深圳續領回鄉證

由2020年10月10日起，香港居民可以在內地換領回鄉證，此為疫情期間推出的新服務。 不過要留意，此服務只適用於回鄉證快將過期、仍能順利過關，而且需要續領證件的港人。 換言之，身處香港的港人，如果回鄉證已過期，未能過關的話，則無法享用此服務。以下為詳細資料：

港澳居民深圳續領回鄉證｜對象

1. 香港特別行政區中國公民（香港居民）

2. 澳門特別行政區中國公民（澳門居民）

香港居民、澳門居民都可以在深圳續領回鄉證。（ling_gigi＠unsplash）

港澳居民深圳續領回鄉證｜條件

1. 所持港澳居民來往內地通行證有效期不足六個月或已過期

2. 港澳居民來往內地通行證持證人身份信息變更

3. 所持港澳居民來往內地通行證遺失、損毀

4. 需要在內地換發、補發港澳居民來往內地通行證的其他情形

回鄉證有效期不足六個月的港澳居民，可以在深圳續領回鄉證。（網上圖片）

港澳居民深圳續領回鄉證｜所需文件、相片格式

於內地換發回鄉證的所需文件，與在香港辦理的分別不大，需要留意的是，申請相片需要同時提交至《廣東省出入境證件數字相片採集回執》。

1. 提交《港澳居民來往內地通行證申請表》。

（相片欄貼上申請人白底免冠彩色近照。尺寸規格：48mm × 33mm）

2. 提交《廣東省出入境證件數字相片採集回執》。

3. 提交有效的香港居民身份證複印件（交驗原件）。

未滿11周歲的香港居民，未辦理香港居民身份證的，須提交有效回港證或簽證身份書複印件（交驗原件）；

已提交香港居民身份證（未載有相片）的，須同時提交有效的回港證或簽證身份書或香港特區護照複印件（交驗原件）。

已滿11周歲的香港居民，提交的香港居民身份證須載有相片。

4. 不同申請情形還須提交的相應材料：

．換發申請的，提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》複印件（交驗原件）。

．損毀補發的，提交現持有的《港澳居民來往內地通行證》。

．身份信息變更的，提交香港入境事務處出具的證明文件複印件（交驗原件）。監護人無法陪同的，還須提交被委託人身份證明複印件（交驗原件），以及委託人的委託書原件。

．委託他人代為申請的，提交申請人病情證明等相應證明材料複印件（交驗原件），以及委託人的委託書原件。

5. 公安機關出入境管理部門認為確有必要的其他申請材料。

於內地換發回鄉證所需文件，與在香港辦理分別不大。（freepik）

港澳居民深圳續領回鄉證｜費用

在深圳續領回鄉證的費用如下：

10年有效港澳居民來往內地通行證：350元人民幣

5年有效港澳居民來往內地通行證：230元人民幣

10年有效港澳居民來往內地通行證所需費用為350元人民幣。（freepik）

港澳居民深圳續領回鄉證｜辦理時限、領取方法

一般在申請受理日起7個工作日內審批簽發。

港澳居民可以到公安機關出入境管理部門領取證件，或者選擇郵寄取證方式領取證件。如申請人自預約取證日起，超過12個月未領取證件，將視為自動放棄領取證件。

港澳居民深圳續領回鄉證｜預約方法

如有意於深圳辦理回鄉證續期的港澳居民，必須提前預約。預約方法有兩個：

1. 深圳市公安局網站：按此

2. 登錄「深圳公安」微信公眾服務號

如有意於深圳辦理回鄉證續期的港澳居民，必須提前預約。（freepik）

港澳居民深圳續領回鄉證｜微信預約教學

1. 開通微信帳戶

2. 於微信搜尋「深圳公安公眾號」

3. 點擊「政務服務」

4. 點擊「出入境業務」

5. 點擊「港澳居民」

6. 進入預約版面

7. 選擇辦理地點

8. 選擇辦理日期

9. 選擇辦理時間

10. 填寫申請人資料

於微信預約，點擊「港澳居民」，然後進入預約版面。（微信截圖）

港澳居民深圳續領回鄉證｜地址

1. 羅湖區行政服務大廳

地址：深圳市羅湖區黃貝街道經二路48號羅湖區行政服務大廳出入境服務廳

2. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（福田）

地址：深圳市福田區沙頭街道福強路3028號沙咀大廈福田出入境服務大廳

3. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（鹽田）

地址：深圳市鹽田區海山街道深鹽路2092號鹽田出入境服務大廳

4. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（南山）

地址：深圳市南山區南頭街道南山大道3018號南山出入境服務大廳

5. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（寶安）

地址：深圳市寶安區新安街道羅田路2號寶安出入境服務大廳

6. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍崗）

辦理地址：深圳市龍崗區龍城街道德政路6號龍崗出入境服務大廳

7. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（龍華）

地址：深圳市龍華區梅龍大道2283號龍華出入境服務大廳

8. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（坪山）

地址：深圳市坪山區龍坪路1號坪山出入境服務大廳

9. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（光明）

地址：深圳市光明區光明街道德雅路298號光明區行政服務大廳出入境服務廳

10. 深圳市行政服務大廳出入境服務廳（大鵬）

地址：深圳市大鵬新區大鵬街道嶺南街嶺澳新村十二巷1號大鵬出入境服務大廳

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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