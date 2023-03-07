胃癌｜20歲女胃痛無求醫　靠飲熱水紓緩　半年後確診胃癌｜附胃癌7大徵狀

胃痛｜常言「少飲凍飲」，不少人都有飲用溫熱水的習慣。不過原來飲用熱水也有一定的學問，錯誤飲用熱水甚至有機會患癌。內地一名20多歲女子因長期胃痛，習慣喝熱水紓緩，惟情況加劇，半年後確診胃癌。醫生指出，有4大因素與胃癌形成有直接關聯，即看下文了解。

據媒體報道，內地一名20多歲女子有長期胃痛的問題，因諱疾忌醫，上網搜尋紓緩胃痛方法，發現有人稱「多喝熱水」有助紓解。長達半年時間，每當胃痛時女子就以喝熱水來舒緩疼痛。隨後，她開始出上腹痛、胃酸等問題。往醫院照胃鏡檢查後，證實罹患胃癌，先後接受了兩次手術。

胃痛時女子就以喝熱水來舒緩疼痛。隨後證實罹患胃癌。（istock圖片）

胃痛、經痛時，不少人會喝熱水減輕痛楚。深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅強調，喝熱水並不能紓緩胃痛，若水溫過高，反而會刺激胃黏膜，容易造成口腔潰瘍或下咽部潰瘍，引起患者反覆疼痛和燒灼感，甚至造成咽喉感染。如果長期喝溫度過高的水和食物，有機會患上下咽癌、口咽癌、食道癌。趙毅強調，胃痛喝溫水可以達到暖胃的作用，可以暫時緩解疼痛，但是溫度不能太高，以飲用溫水為佳。

醫生揭胃癌4大成因

世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）已將「超過65°C的熱飲」放在2A致癌物的清單內。趙毅表示，胃痛喝熱水雖然不會直接導致胃癌，但有4大因素與胃癌形成有直接關聯。

1. 環境因素

部分誘發胃癌的因素，都與人的生活作息模式高度相關。長期熬夜、吃宵夜、抽煙喝酒、壓力過大等環境因素都有機會間接引發胃癌。

2. 飲食習慣

胃癌的發生率與飲食習慣、飲食種類的關係非常密切，長期進食高鹽、醃製和燻製食物，都會增加胃癌風險。如果想降低患胃癌風險，建議每天至少吃5份不同的新鮮蔬果，包括十字花科類蔬菜、含胡蘿蔔素的蔬果、含維他命C的食物等，可扭轉亞硝酸鹽製造的過程，幫助排走廢物。另外，應少吃高鹽、醃製、加工燻烤食物，以天然香草或香料取代高鹽納調味料，避免高溫烹調方法。

要減低患上胃癌的風險，每天至少吃5份不同的新鮮蔬果。（Unsplash圖片）

3. 家族遺傳病史

有研究結果顯示，家族內有血親罹患胃癌，得胃癌的機會比一般人多2-3倍。有胃癌家族史的人罹患胃癌機會大增的原因，很可能包括相似的生活環境與飲食習慣所導致，其中包括幽門桿菌的感染。在同住的情況下，若自身感染幽門桿菌，伴侶被感染的機率有7成，子女則有4成。

4. 感染幽門螺旋桿菌

研究發現，幽門螺旋桿菌感染有可能增加患胃癌的機會。胃長期感染幽門螺旋桿菌可引起慢性萎縮性胃炎，及一些免疫發炎反應。世界衛生組織更將幽門桿菌名列為第一類致癌物。

胃癌7個常見症狀

根據衛生署資料，若出現以下徵狀，可能是患上胃癌、胃炎、胃或十二指腸潰瘍等疾病。如有懷疑徵狀，應盡早向醫生求診：

持續消化不良、食慾不振

體重急速下降

小腹腫脹

進食後腹脹不適

嘔吐，甚至吐血

大便出血、大便呈黑色

貧血、疲倦、虛弱

（全文完）