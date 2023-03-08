一線搜查｜青衣超市售$18燶叉燒　網民憂致癌：買炭食一樣　食安中心拆解風險

叉燒可謂是燒味的靈魂之一，如果有微燶的邊位，更為吸引，但如果整塊叉燒都燒焦，便是另一種說法了。日前，有街坊在青衣一間超市，發現一盒標價$18的超燶叉燒，引起網民熱議。有人擔心進食後會致癌，亦有人認為只要切走燶邊便可食用，十分抵買。食安中心指出，幾乎燒焦的食物，任何部分都含有污染物，部分更可致癌。

有街坊在青衣一間超市發現一盒標價$18的超燶叉燒。（青衣街坊吹水會＠FB）

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日前有網民在Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，並上載一張相片，表示在青衣城一間連鎖超市，發現一盒售價為18元的叉燒。從照片可見，該盒叉燒份量非常多，外皮燒至焦黑，只有少量叉燒仍然呈紅色。而商戶在叉燒上貼著的商品標籤，貨品名稱由「燒味雙拼」改為手寫「燶叉燒」，描述相當「老實」。

該盒叉燒份量非常多，外皮燒至焦黑，只有少量叉燒仍然呈紅色。（青衣街坊吹水會＠FB）

帖文一出，隨即引起很大迴響，有人擔心叉燒太燶會對身體有影響，可能會致癌，「癌症叉燒」、「諗起癌症患者不顧燶焦食物放入口致禍」、「小心食咗有事」、「買炭食一樣」。亦有人認為超市不應出售焦黑叉燒，「嘩，真係好燶喎」、「無良咁都拎嚟賣」。

不過，都有不少人認為沒有問題，直言超市明買明賣，已寫明是「燶叉燒」，而且切走燒燶部分仍可進食，十分抵買，「切走咪食得囉」、「其實佢都無錯，佢真係寫咗燶，百貨撞百客。」

有人認為超市不應出售焦黑叉燒。（freepik）

食物安全中心曾指出，燒烤時，如果肉類的表面接觸到超過攝氏200度的火焰，食物中的油脂便會受熱分解，從而產生多環芳香族碳氫化合物（PAHs）。PAHs是指一大類有機化學物質，可在周圍環境中存在

的污染物，亦可在製作燒烤肉類時產生。有部分PAHs更被列為「或可能令人類患癌」。

肉類的表面接觸到超過攝氏200度的火焰，食物中的油脂便會受熱分解，從而產生PAHs。（freepik）

而事實上，PAHs可謂無處不在，不論是烘焗、燒烤、煙燻等加工或烹煮食物的方法，都會產生PAHs。另外，幾乎燒焦食物的任何部分都會含有PAHs，難以避免。

食安中心提醒，最好避免進食過量燒烤肉類，尤其是炭爐烤製的燒味，以及燒味的皮和脂肪部分，亦應將燒焦部分切除，避免進食。

食安中心提醒，最好避免進食過量燒烤肉類，尤其是炭爐烤製的燒味。（Catgirlmutant＠unsplash）

（全文完）

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