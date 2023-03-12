尿液顏色5大隱藏訊息　醫生警告：長期透明是電解質失衡　深黃色都有問題？

小便是日常的生理需求，可能大家覺得普通不過，但每次的尿液顏色、深淺程度，其實都顯示了當下的身體狀況，例如5種常見顏色，透明、淡黃、深黃、橙色、紅色，背後有其隱藏意義，懂得察覺的話，就可以預早洞悉身體警號！

不同的尿液顏色代表不同的身體狀況。（《大叔的愛》劇照）

台灣泌尿科醫生高銘鴻醫師在其Facebook專頁中指出，常見的尿液顏色可分為5種，分別是透明、淡黃、深黃、橙色、紅色，不同的顏色就代表不同的身體狀況，謹記在沖廁所前，至少留意一眼！

尿液顏色拆解身體狀況

日常生活喝水量要足夠，才對身體健康有益，而尿液顏色亦會顯示身體相應的情況和隱含問題，大家記住察看尿液顏色，為自己做個簡單的身體檢查！

1. 透明、乾淨

透明、乾淨的尿液代表身體補充了大量水分，但要注意不能喝過量水分，避免導致血液中的電解質失衡。

另一方面，如果身體在沒有補充很多水分的時候，仍一直出現透明、無色尿液的話，就要注意這可能是尿崩症、糖尿病、慢性腎炎的前兆，若有其他不適，建議進行檢查。

2. 淡黃色

當喝水量充足時，尿液顏色會是偏淺色，呈淡黃色，代表水分攝取足夠，是身體健康的好現象。

3. 深黃色

當身體長時間沒有喝水、攝取的水分不足時，尿液會呈深黃色，就像早上起床後去洗手間小便，尿通常都是深黃色的，代表需要補充水分。

如果日常生活當中，經常出現深黃色尿液，就要多喝水，避免流失更多水分。

4. 橙色

如果有服用維他命C或吃紅蘿蔔的話，受食物及藥物影響，令尿液呈橙色。另一方面橙色尿液代表身體出現脫水現象，亦是肝臟或膽管出現問題的徵兆，需要正視留意。

5. 粉紅色/紅色

有些食物，例如黑莓、甜菜頭都會令尿液呈粉紅色或紅色，但要注意可能是血尿問題。血尿的成因包括泌尿道感染、腎結石、囊腫、腫瘤等，建議諮詢醫生意見，尋求適當治療。

如果尿液呈粉紅色或紅色，懷疑出現血尿問題，建議諮詢醫生意見，尋求適當治療。（《當你沉睡時》劇照）

營養師推薦喝水時間表 把握喝水Timing養生

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中，推薦都市人可以跟著以下的喝水時間表。

1. 早上：起床後至上午11時半

營養師建議大家起床刷牙後，可以先喝一杯水，促進身陳代謝循環。接著在9時許，回到工作地點的時候再喝水，令思緒頭腦更清晰，有利工作效率。到約11時半午飯前的時間，可喝水增加餐前的飽肚感，避免過量大吃大喝。

2. 下午：1時至5時半

午飯過後，少不免「飯氣攻心」的情況出現，營養師建議大家可於1時許喝杯水，幫助消化。到3時半左右，喝水紓解身體疲勞。約5時半再補充水分，避免晚飯暴飲暴食，減輕腸胃負擔。

3. 晚上：7時至9時

吃畢晚飯，又是喝水的好時機，在7時許，可以喝水幫助消化。到9時或睡前兩小時，建議攝取水分舒緩一整天的疲勞。

（全文完）