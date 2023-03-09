白花風鈴木大埔盛放　踩單車也可賞夢幻花景　假日打卡好去處｜附花期＋交通方法

香港風鈴木2023｜每逢春天，香港的風鈴木就會陸續盛開，除了常見的紅花、黃花風鈴木外，還有罕見的白花風鈴木。最近有攝影師到訪大埔時，就在單車徑旁發現少有的白花風鈴木正在盛開，紛紛拍下白花風鈴木綻放的美景，引來網民和一眾攝影發燒友關注！《有線生活》為你整理香港風鈴木花期及觀賞白花風鈴木的交通方式資訊，即睇下文了解！

香港風鈴木花期

每年3月至4月普遍是香港風鈴木的花期，因此會逢春天，大家都會見到風鈴木花開的畫面在各處出現。之前都有不少市民在東涌、深井、南昌等賞花熱點，發現紅花、黃花風鈴木盛放的景致，吸引大家停下腳步觀看美景，紛紛打卡呃Like！

逢春天，香港的風鈴木就會陸續盛開，除了常見的紅花、黃花風鈴木外，還有罕見的白花風鈴木。（Ada Hung授權圖片）

市區罕見的白花風鈴木，漫天白色花瓣十分唯美。（Ada Hung授權圖片）

白色花瓣隨風搖曳

最近有攝影師到訪新界，在大埔區和北區交界的九龍坑、單車徑旁發現了市區罕見的白花風鈴木恰巧盛開，因此把握機會拍下白色風鈴木花開的美態。白色花瓣隨風搖曳，在藍天的襯托下，更覺夢幻。

有攝影師到訪大埔時，在單車徑旁發現市區罕見的白花風鈴木正在盛開。（Ada Hung授權圖片）

白色花瓣隨風搖曳，在藍天的襯托下，更覺夢幻。（Ada Hung授權圖片）

交通方法

白色風鈴木位處大埔區和北區交界的九龍坑，鄰近香園圍公路近龍山隧道出口的公路橋底附近。如果從大埔或太和出發，可乘25B小巴到九龍坑總站下車，步行到近龍山隧道旁的單車徑。如果從粉嶺出發的話，則可乘73/73A巴士到九龍坑站下車，經行人天橋到對面，轉左步行約10分鐘，步行到近龍山隧道旁的單車徑。

如果想踩單車前往賞花的話，可以沿新界單車網絡大學站至上水段，沿單車徑踩單車到香園圍公路近龍山隧道出口的公路橋底附近，把握花期，邊踩單車邊欣賞美景。踩單車時，由於部分單車徑路段會有較多上下坡，請留意路面狀況並小心慢駛，注意安全。

想欣賞盛開的白花風鈴木的話，不妨把握花期，邊踩單車邊欣賞美景。（Ada Hung授權圖片）

大埔白花風鈴木｜地址＋交通

位置：大埔區和北區交界的九龍坑，鄰近香園圍公路近龍山隧道出口的公路橋底附近

收費：免費

交通：從大埔或太和出發，可乘25B小巴到九龍坑總站下車，步行到近龍山隧道旁的單車徑；從粉嶺出發，可乘73/73A巴士到九龍坑站下車，經行人天橋到對面，轉左步行約10分鐘，步行到近龍山隧道旁的單車徑。踩單車前往賞花，可沿新界單車網絡大學站至上水段，沿單車徑踩單車到香園圍公路近龍山隧道出口的公路橋底附近。

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